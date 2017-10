Horb a. N. Rückblick auf erfülltes Arbeitsleben

Auf der Suche nach einem geeigneten Abschiedsgeschenk fand Monika Straub heraus, dass im Garten von Marianne Maier eine schöne Holzbank zum Erholen fehlte. Das ehemalige Kindergartenkind und jetziger Zimmermann, Lukas Nafz, war spontan bereit, eine solche Bank anzufertigen.

In den sich anschließenden Dankesreden kamen immer wieder die besonderen Wesensmerkmale der scheidenden Kindergartenleiterin zum Ausdruck. Alle schätzten ihre Freude am Beruf, ihren Humor, ihr fröhliches Lachen, ihr pädagogisches Können und ihr Wissen. Alle Rednerinnen und Redner lobten das "Maier-Fundament" mit dem guten Vorsatz, dies auch weiterhin zu pflegen.

Auch Marianne Maier wandte sich in einer bewegenden Rede an ihr Publikum. Sie hätte nie gedacht, einmal Erzieherin zu werden und nach Untertalheim zu kommen. Am 1. September 1975 machte sie mit Pfarrer Alois Mähr einen Besichtigungstermin aus – und blieb. Sie schilderte ihre nicht gerade einfache Anfangszeit: Der Kindergarten lag fast mitten in der Natur, die Einrichtung war aufs Notwendigste beschränkt, eine Umzäunung des Geländes fehlte. Mit dem Umbau in den Jahren 2000/01 ging ihr Wunsch nach besseren Voraussetzungen in Erfüllung.

Maiers Dienstzeit "war schön, aber auch anstrengend". Die Berufszeit war erfüllt von Begegnungen und Bereicherungen. Zum Schluss dankte Marianne Maier allen, die mit ihr zusammenarbeiteten. Den ganzen Nachmittag über konnten die Gäste mittels einer Power-Präsentation den langen Berufsweg Revue passieren lassen.

Den Abschluss dieses außergewöhnlichen Tags bildete der geistliche Impuls von Pfarrer Armin Noppenberger. Er segnete die Bank und alle, die darauf Platz nehmen werden. Und mit dem Lied von Clemens Bittlinger "Und so geh nun deine Weg" fand dieser Tag eine gelungene Abrundung.