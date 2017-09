Horb a. N. Rottenburg und Starzach wollen Stück vom Kuchen

"Da wir eine gute Zusammenarbeit mit dem Gasthaus Stanis pflegen und dort nur eigener Rottenburger Wein ausgeschenkt wird, ist dies schon ein kleiner Stein im ganzen Puzzle", erklärt Isolde Becht vom Hotel Martinshof und ergänzt: "Wir bieten auch an, dass Gäste Führungen in der Unterjesinger Weinkelter oder eine Schnapsverkostung im Gasthaus Lamm in Unterjesingen machen können."

Die Ansprüche der Gäste seien gestiegen, das Hotel reagiert damit auf den sich ändernden Markt. "Ich denke, dass Gäste eben diese Besonderheiten erwarten", sagt Becht, die darauf setzt, das bald auch an den eigenen Zahlen ablesen zu können: "Natürlich rechnen wir mit mehr Buchungen zu diesem Thema, dies ist aber noch ein bisschen zäh. Meiner Meinung nach spielt der Weintourismus in Rottenburg momentan noch keine große Rolle. Allerdings soll ja der Weinradweg massiv in der nächsten Zeit beworben werden, und da erhoffen wir uns dann doch noch ein paar Besucher mehr. Da ja der Württemberger Weinradweg hier in Rottenburg startet, war dies für uns ein guter Aufhänger, uns für die Auszeichnung als Weinhotel zu bewerben."

Ein anderer Radweg steht bei der Gemeinde Starzach im Fokus, um ein Stück vom großen Kuchen der Tagestouristen abzubekommen: der Neckartal-Radweg. Seit 2013 wird er professionell vermarktet, in diesem Jahr zeigte er bei der Stuttgarter Tourismus-Messe CMT mit einer neuen Übersichtskarte Präsenz. Das Problem: Die Streckenführung weist bislang noch vereinzelt Mängel auf – unter anderem in Starzach. Laut Landratsamt sollen Lücken wie zwischen Börstingen und Sulzau "in den kommenden Jahren behoben werden".

Entscheidenden Anteil am Tourismus im Kreis Tübingen hat auch der Naturpark Schönbuch, an dem ebenfalls die Landkreise Böblingen, Reutlingen und Esslingen Anteil haben. Auch er soll auf Vordermann gebracht werden – mit einem neuen Besucherleitsystem. Entwickelt wurde es von der Hochschule Rottenburg (HFR). Knackpunkt: "Die Zahl der Gäste im Naturpark Schönbuch nimmt zu. Und das, was sie dort tun, wird immer vielfältiger. Das führt zu Nutzungskonflikten", sagt Monika Bachinger, Professorin für Tourismus an der HFR, im Gespräch mit unserer Zeitung. Vor allem Mountainbiker und Wanderer würden sich immer häufiger in die Quere kommen. Eineinhalb Jahre lang hat sich die HFR daher mit dem bestehenden, rund 750 Kilometer langen Wegenetz intensiv beschäftigt und jeden Meter analysiert. Ergebnis: 60 Prozent der ­Wege werden laut Bachinger von mindestens zwei verschiedenen Nutzergruppen frequentiert. Ihr Vorschlag für das neue Besucherleitsystem: das bislang ausgewiesene Wegenetz halbieren und im Wesentlichen auf das bestehende Netz des Schwäbische-Alb-Vereins zurückführen. Das soll künftig besser mit den Wegesystemen der 19 Kommunen im Schönbuch vernetzt werden, die dann mit ihren Wegen an das Naturpark-System andocken. Außerdem soll eine neue Mountainbike-Strecke entstehen. Bachinger: "Wir dünnen das Netz aus, aber wir erhöhen die Qualität."­