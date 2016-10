Horb a. N. Rote Wurst und Cola nur noch gegen Spende?

Wird das Vesperkirche-Prinzip jetzt auch auf andere Kirchengemeinden in der Region ausgeweitet? Die Entscheidungshoheit haben die jeweiligen Kirchengemeinderäte, doch grundsätzlich scheint die Idee gut anzukommen. "Das finde ich nicht schlecht und sollte in jeder Kirchengemeinde diskutiert werden", meint etwa Pater Jennis Thomas, Pfarrvikar in Nordstetten, auf Nachfrage unserer Zeitung. Und Diakon Klaus Konrad meint: "Ich hätte nichts dagegen, das ist eine absolut gute Idee."

Ein offenes Ohr findet Wickers Vorschlag auch in der Seelsorgeeinheit Steinachtal, zu der die rund 1000 Katholiken aus Altheim, Talheim, Grünmettstetten und Bittelbronn gehören. "Davon halte ich viel", sagt Pfarrer Armin Noppenberger,­ der einzig aus organisatorischer Sicht die ein oder andere Hürde sieht: "Das ist natürlich eine Frage der Umstellung vom Denken her." Das Argument, dass die Kirchengemeinden die Einnahmen ihrer Gemeindefesten benötigen, um Sanierungen zu finanzieren, lässt Noppenberger indes nicht gelten: "Die meisten Gemeinden sind, was ihre Immobilien angeht, gut aufgestellt. Wir haben den Auftrag, diakonisch und karitativ tätig zu werden, immer die Armen und arm Gemachten im Blick zu haben. Daher ist es immer angebracht, zu helfen." Das Vesperkirchen-Prinzip im Steinachtal einzuführen hält der Pfarrer daher nicht für ausgeschlossen: "In unseren Gemeinden nehme ich eine Offenheit für so etwas wahr."

Diskutiert wird Wickerts Vorschlag inzwischen auch in der Erzdiözese Freiburg: In der dortigen Seelsorgeeinheit Empfingen/Dießener Tal, zu der unter anderem die Horber Stadtteile Betra, Dettensee, Dettingen, Dettlingen und Dießen gehören,­ findet man den Vorschlag aus der Nachbarschaft interessant. Dekan Alexander Halter lobt: "Der Sinn dahinter ist sehr positiv, weil ein Gemeindefest nicht in erster Linie da ist, um Geld in die Kassen zu bringen,­ sondern Menschen zusammenzu bringen." Wickerts Vorschlag gehe "in die richtige Richtung und ist unterstützenswert". Halter würde sich freuen, wenn die Kirchengemeinden in der Seelsorgeeinheit Empfingen/Dießener Tal darüber diskutieren.

Und Wickert selbst? Der Dekanatsreferenten hofft auf mutige Kirchengemeinderäte: "Der Ansatz ist, es einfach mal zu versuchen."­