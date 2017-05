Horb a. N. Rosenberger spricht sich gegen Polizeidirektion Pforzheim aus

Rosenberger erklärt: "Die jetzt diskutierte Polizeidirektion in Pforzheim ist für Horb noch schlechter. Weil die Wege dorthin für uns noch weiter als nach Tuttlingen sind. Wir hoffen, dass die weitere Entwicklung keine negativen Auswirkungen auf Horb hat." Er betont, dass sich zwar die Abgeordneten aus den Wahlkreisen für Pforzheim ausgesprochen hätten. "Das ist aber nicht die Meinung von Horb."

Denn, so Horbs Polizei-Revierleiter Mast: Der Umzug des Horber Polizeireviers in einen Neubau an der Hornauer Straße ist vorerst gestoppt. Mast: "Wir sind gespannt, wie es dann im Spätsommer weiter geht."

Neubau an der Hornauer Straße vorerst gestoppt