Horb a. N. Rosenberger: Privatisierung prüfen

Horb. "Ich habe mich wirklich gewundert, warum ich eigentlich der einzige bin, der dagegen gestimmt hat", sagt Rosenberger im Gespräch mit unserer Zeitung. Die KLF fährt im laufenden Jahr ein Minus von sechs Millionen Euro ein – fast 30 Prozent mehr als geplant. Der Horber Oberbürgermeister erinnert sich noch an die Worte des KLF-Geschäftsführers Ralf Heimbach bei der Abstimmung über den Neubau in Freudenstadt. "Da wurden die schlechten Zahlen des ersten Quartals mit einem positiven Ausblick auf die kommenden Quartale beschwichtigt." Aus dieser vermeintlich positiven Entwicklung komme am Ende noch einmal ein Minus von einer dreiviertel Millionen Euro drauf. Der zweite Punkt, über den sich Rosenberger ärgert: "Als Landrat Rückert den Kreishaushalt vorlegte, akzeptierte er sogar ein Defizit von zirka 700 000 Euro. Er hatte noch nicht bekannt gegeben, dass das Defizit beim Krankenhaus höher liegen würde. Aus den immensen Mehreinnahmen über die Schlüsselzuweisungen hat er jetzt die Gelegenheit genutzt, auch das Defizit des Krankenhauses über die Kreisumlage abzuarbeiten." Die Kreisgemeinden können somit nicht in dem Maße von dem Plus profitieren wie ursprünglich erhofft.

"Immer wieder wird von einer Trendwende gesprochen", beklagt Rosenberger. Auch für kommendes Jahr wieder. "Da bin ich mal gespannt. Ich bin da schon sehr skeptisch und werde genau hinschauen."

Auch FW-Kreisrat Wolfgang Kronenbitter übt Kritik: "Die Aussagen im Jahr 2012, dass die Schließung des Horber Krankenhauses zu einer erheblichen Reduzierung des Verlustes führen wird, haben sich bei Weitem nicht bewahrheitet." Entgegen den Prognosen hätten sich die Verluste vielmehr bisher beträchtlich erhöht. "Wir, das heißt die Kreisräte, die gegen die Schließung des Horber Krankenhauses gestimmt haben, haben die damaligen Verlustberechnungen stark angezweifelt."