Horb a. N. Rollende, krabbelnde und klingende Dinge erkundet

Beim Waldtag mit Förster a.D. Hartmut Steier lernten die Kinder Wichtiges über den Wald. Es fanden zahlreiche Elterngespräche zum Entwicklungsstand der Kinder statt. Im Kindergarten Schatzkiste wurden im vergangenen Jahr zwei Schülerinnen der Fachhochschule für Sozialpädagogik in Tübingen im letzten Jahr vor ihrer Abschlussprüfung praktisch ausgebildet. Außerdem lernten zwei Praktikanten von allgemeinbildenden Schulen die Arbeit im Kindergarten kennen. Das Trampolin und das Klettergerüst des Kindergartenspielplatzes waren in die Jahre gekommen und mussten abgebaut werden. Gemeinsam mit der Stadtverwaltung, dem Elternbeirat und der Kindergartenleitung wurde ein neues Konzept zur Gestaltung des Spielplatzes entwickelt. Martina Steimle freute sich, dass sich Firmen bereit erklärt haben, den Kauf der neuen Spielgeräte zu unterstützen. Außerdem wurde eine Bewerbung bei der ProCent-Initiative der Firma Daimler für das Projekt eingereicht, die in der vergangenen Woche eine stattliche Summe in Aussicht stellte. Mit Beginn des neuen Kindergartenjahres wurde die bestehende Gruppe in eine altersgemischte Gruppe mit 25 Plätzen umgewandelt. Dadurch gibt es jetzt eine begrenzte Anzahl von Plätzen für Kinder ab zwei Jahren.