Horb. Zu einer Halbtagesfahrt startete die Bosch-Rexroth Rentnergruppe – Ziel war Hechingen-Stein. Dort liegt einer der interessantesten römischen Fundplätze Süddeutschlands. Dieser war auch das Ziel der Gruppe, und die Rentner wollten die Anlage genauer besichtigen. Um ein anschauliches Bild vermittelt zu bekommen, wurde vorab eine Führung organisiert. So wurde der Gruppe erklärt, dass 1971 fast zufällig vom damaligen Bürgermeister, Gerd Schollion, die ersten Hinweise auf einen römischen Gutshof geortet wurden. Die Anlage konnte dann im Jahr 1992 eröffnet und auch für Besucher freigegeben werden. Eine fast zweistündige Führung zeigte anschaulich, wie die damaligen Bewohner arbeiteten und lebten. Besonders interessant in der Führung waren die Erklärungen zur Funktion der damaligen Beheizung der Gebäude sowie der damaligen Latrine. Eine Kaffepause nach der Führung schloss sich an. Als Abschlussziel wurde die "Domäne" unter Burg angesteuert. Gut gestärkt und mit vielen neuen Eindrücken wurde die Heimreise angetreten.