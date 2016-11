Horb a. N. Rock-Sternchen von einst glühen immer noch

Die drei Horber Hobby-Musiker waren in ihrer Glanzzeit in den Achtzigern kleine Stars im Kreis, und die Fans folgten ihnen ins "Rainbow", in den "Seewald" oder wie die Rocktempel der damaligen Zeit hießen und immer noch heißen. Doch das Leben hatte für die drei nicht wirklich eine Karriere als Rockstars in petto. Im Gegenteil. Das Berufsleben trieb "Bruce Payne and the Badmen" auseinander. Gitarrist Gerhard Schäfer machte sich in Berlin selbstständig, und Thomas Uhl jettete als EDV-Fachmann in der Welt umher. Einzig Thomas Hellener blieb in Horb.

Doch der Geist der Musik ließ sich nicht vertreiben. Um die Weihnachtszeit 2014 herum fing Thomas Uhl, der inzwischen in Esslingen wohnt, an, seine alten Weggefährten aus der Horber Rock ’n’ Roll-Zeit wieder zu kontaktieren. Er traf sich mit Hellener, und von der Idee, die alte Band wieder aus der Versenkung zu holen, bis zur Umsetzung war es ein relativ kurzer Weg. Gemeinsam besuchten die zwei Gerhard Schäfer in Berlin, ein kleiner Proberaum wurde angemietet, und schnell merkte man, dass sich das, was da über die Lautsprecher kam, immer noch richtig geil anhörte. "Bruce Payne and the Badmen" wurde neues Leben eingehaucht, die alten Songs wurden etwas entstaubt, und die Tracks, die von ihrer Platte übrig blieben, wieder eingeprobt.

Aktuell sind die drei intensiv mit neuem Songwriting beschäftigt, und trotz der räumlichen Entfernung erlauben ihnen das Internet und ein virtuelles Tonstudio, neue Songs zu komponieren, arrangieren und abzumischen. "Wir schicken uns die jeweiligen Tonspuren auf einer internen Web-Seite gegenseitig zu", erklärte Sänger Hellener die Vorgehensweise, die ihnen erlaubt, neue Songs zu schreiben. "Und genau wie damals bedienen wir uns in der Welt, in der Umgebung, bei unseren Mitmenschen und bei uns selbst und haben so ein unerschöpflichen Fundus für neue Lied-Themen."

Für gut 80 Minuten Spieldauer haben sie inzwischen wieder Material, das alte Songbook jener Zeit ist wieder zum Wegbegleiter geworden, doch für einen Solo-Gig reicht es noch nicht ganz. "Aber man kennt sich in der Musiker-Szene untereinander, man hilft sich aus oder teilt sich eben die Bühne mit einer befreundeten Band", hat Hellener die Lösung für dieses Problem parat.

Im Januar dieses Jahres traten sie erstmals wieder auf. Als Location konnten sie gleich in Esslingens angesagtestem Bluesclub, bei "Blues in Town", auftreten, und vor wenigen Tagen folgte der nächste Gig im Horber Kloster. "Obwohl unsere Fans mit uns die 25 Jahre älter geworden sind, war der Klosterauftritt alles andere als ein ›Alt-Männer-Gig‹, schwärmte der Horber Drummer und Sänger noch immer von dem "Heimspiel" an altehrwürdiger Stelle. "Ein von der Altersstruktur her völlig gemischtes Publikum war da", freute er sich über den vollen Erfolg im Kloster. Die drei Musiker wurden von ihrer Leidenschaft, Musik zu machen, wieder eingeholt und durch diesen Auftritt bestätigt, weiterzumachen. Von "Bruce Payne and the Badmen" darf man in Zukunft wieder handwerklich hervorragend gemachte Rockmusik erwarten. Musik, bei der die Spielfreude an allererster Stelle steht. Der Spirit der 1980er ist zurück und kommt so frisch und unverdorben über die Lautsprecher von "Bruce Payne and the Badmen" wie zu den alten Zeiten.