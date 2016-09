Horb a. N. Ritterschlag für Eisenbahnbrücke

Horb-Grünmettstetten. Es kommt weiter Bewegung in die Eisenbahnbrücke bei Grünmettstetten: Das geplante Bauwerk ist nicht nur im Bundesverkehrswegeplan in den sogenannten "vordringlichen Bedarf" – also die höchste Stufe – aufgestiegen, sondern steht dort sogar in der Kategorie "laufende und fest disponierte Projekte". Das ist so etwas wie der Ritterschlag, die Realisierung gilt damit als sicher.