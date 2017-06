Horb a. N. Ristorante für den Wilhelmsplatz?

Im "Dolce Vita" hatten die Yildiz zunächst die Lage beobachtet. Durch die Schließung des Cafés am Flößerwasen und das Hickhack sowie die Schließung des "Belle Arti" im Herzog-Haus in der Nähe kamen immer mehr Gäste in das "Dolce Vita". Die geplante Umgestaltung des Fruchtkastens – wenn die Polizei auszieht – ein nächster Impuls.

Der Gastronom: "Wir haben inzwischen 70 Prozent Kundschaft von den Touristen, die hier am Fruchtkasten beginnen, die historische Altstadt von Horb zu entdecken. Weil das "Dolce Vita" nur im Sommer läuft und es in der Kernstadt sonst kein italienisches Restaurant an ähnlich prominenter Stelle gibt, haben wir mit unserem Verpächter Peter Haipt die Idee des Ristorantes entwickelt."

Gut für die Yildiz: Lucio Beltrame von der "Prima Fila" in Nordstetten hatte ohnehin überlegt, kürzer zu treten. Vicky Yildiz: "Wir konnten ihn deshalb gewinnen, bei uns als festangestellter Koch zu arbeiten. Und damit dürften wir den idealen Mann gefunden haben, der seit Jahrzehnten für bestes italienisches Essen steht!" Auch schon in Planung: ein Lieferservice.

Doch zwei Sorgen gibt es noch: Wie läuft es mit dem Bauantrag? Gibt es genug Personal? Viktoria Yildiz: "Wir suchen dringend Vollzeit- und Teilzeitkräfte für das Ristorante." Der nächste wichtige Mann für das Umbauprojekt hat gerade am gestrigen Dienstag wieder einen Cappucino im "La Dolce Vita" genossen: Wolfgang Kronenbitter. Yildiz: "Wir werden die Bauantragsunterlagen nach den Ritterspielen bei der Stadt einreichen." Baurechtsamtsleiter Kronenbitter lächelt: "Dann hängt es wieder ganz von uns ab."

In der Tat: Beide Investoren sind sich einig, dass der Umbau die "Summe X" nicht überschreiten darf. Es wird also unter anderem davon abhängen, ob die bisher abgelösten Stellplätze für das "Drunter und Drüber" ausreichen, wie Haipt verrät.

Und warum wagen Koray und seine Ehefrau Vicky das Investment und das Engagement am Wilhelmsplatz? Viktoria: "Irgendetwas muss hier passieren – wir packen es einfach an." Koray: "Wir sind hier die Stadtmitte – es gibt keine andere. Wenn es hier nicht läuft, wo dann?" Und wenn alles klappt, hoffen die Yildiz, dass sie pünktlich zum Weihnachtsgeschäft eröffnen können. Vicky Yildiz: "Wir haben schon Anfragen für die Weihnachtsfeiern."

Auch der Name steht wohl schon fest: "Ristorante Dolce." Koray lacht: "Am liebsten hätte ich es Ristorante Binu genannt – wie meinen Sohn. Aber das klingt leider nicht italienisch."