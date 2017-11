Horb a. N. Riesen-Socken für den spendablen Nikolaus

Rolf Wiechert erinnerte sich gern an die Anfangszeit. Inzwischen sind alle Chormitglieder reifer geworden. Der Chor hat bald 50 Mitglieder. Es sei toll, dass man in schwieriger Zeit mit moderner geistlicher Musik so viel Furore machen könne. Auch aus Sulz und Freudenstadt kommen Sängerinnen und Sänger. Im kommenden Jahr geht es nach Italien. Dort will man vor Papst Franziskus einfach nur für den Herrgott singen, erklärte Wiechert (wir berichteten).