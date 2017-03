Horb a. N. Rheuma-Liga hat reichlich Mittel, muss aber trotzdem sparen

Neben den Ausfahrten hat sich die Führungsriege weitergebildet, unter anderem zum Thema "Fibromyalgie" (eine Art permanente Muskelentzündung mit ähnlichen Symptomen wie bei Rheuma) und Diabetes.

Von einem Zuwachs bei den Mitgliedern berichtete der Vorsitzende Horst Saile aus Talheim.

Einen Zuwachs gibt es bei der Arbeitsgemeinschaft auch in der Kasse. "Es ist ein ordentliches Ergebnis für uns", sagte Kassierer Eugen Schlotter. Die Rheuma-Liga Horb konnte laut Schlotter im vergangenen Jahr einen satten Überschuss erwirtschaften. Beim Blick auf das Konto könnte man sich fragen, was man in Horb mit knapp 41 000 Euro alles anschaffen könnte, doch Schlotter gab zu bedenken: "Wir sind nur der Treuhänder für die Geschäftsstelle in Bruchsal. Dort ist der eingetragene Verein. Wir müssen sorgsam und sparsam mit dem Geld umgehen".

Schlotter erläuterte weiter, dass es durchaus sein könne, dass man einen Teil des Geldes bald in Bruchsal gebrauchen könnte: "Schließlich wurde im Jahr 2015 in der Geschäftsstelle ein Umfang von 2,7 Millionen Euro umgesetzt."

Für 2017 habe man in Horb wieder vor mehrere Ausfahrten, unter anderem in die Lüneburger Heide, zu veranstalten. Außerdem möchte man einen Ausflug in den Europa-Park nach Rust unternehmen.

Nur ein Posten musste in diesem Jahr bestätigt werden. Für zwei weitere Jahre ist Johann Baiker Teil des Sprecherrats. "2019 muss dann wieder die gesamte Mannschaft gewählt werden", sagte Saile dazu.