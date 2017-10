Horb a. N. Rexingen will seine Projekte vorantreiben

Die Pultständer mit den Info-Tafeln werden in den nächsten Tagen aufgestellt. Dank 13 Spenden stehen auch bereits Ruhebänke zur Verfügung, und der Forst sowie der Bauhof würden in diesen Tagen noch die Aktiv-Bereiche im "Rexi-Pfad" einrichten. Durch die Themenwege in den Hintergrund getreten ist die Platzgestaltung bei der ehemaligen Bäckerei Essig. "Dieser Bereich sieht sehr ungepflegt aus", sagte Sayer. Im Frühjahr sollen der Platz und die Mauer entlang der Straße neu gestaltet werden. "Auch das Projekt Schwerpunktgemeinde muss fortgeführt werden", sagte Sayer mit Nachdruck.

Erfreulich sei, dass auch in diesem Jahr einige Bürger ELR-Anträge stellten. Jetzt gelte es, die Maßnahmen auch umzusetzen. Auch das Thema Integration müsste noch seinen Platz in der Schwerpunktgemeinde finden, mahnte sie an. Abgeschlossen seien die Arbeiten inzwischen in der Johanniterhalle, wo ein neuer Boden eingebaut wurde. In den Herbstferien werde in den Nebenräumen und Umkleidekabinen ebenfalls ein neuer Boden verlegt. Zum Schluss wird das Foyer einen neuen Boden erhalten, und auch der Küchenboden wird im Zuge der Küchensanierung neu verlegt.