Horb a. N. Rexingen: Themenwege offiziell eröffnet

Jetzt sind alle 81 Schilder aufgestellt. Und alle sind stolz wie Bolle! Gert Falkenstein: "Danke für alle Bürger, die uns in kritischen Phasen Zuspruch gegeben haben!"

Dafür gibt es auch den Chapeau. SPD-Bundestagsabgeordnete Esken: "Wir brauchen kein Heimat-Ministerium. Sondern solche engagierten Bürger wie hier in Rexingen!" Norbert Beck: "Die Themen sind klasse gewählt. Diese Gemeinschaftsarbeit zeigt die Identität und die Identifikation der guten Dorfgemeinschaft in Rexingen." Timm Kern, der vor der von ihm gestifteten Bank für die Themenwege steht: "Das ist ein Tag des Jubels, der Dankbarkeit und des Respekts. Wenn die Politik das finanzieren müsste, was Ehrenamtliche – auch hier in Rexingen – leisten, dann sähe es in Baden-Württemberg zappenduster aus!" Horbs Stadtoberhaupt Peter Rosenberger: "Zu dieser großartigen Leistung kann man nur gratulieren! Das ist einmalig im Landkreis – darauf können wir alle Stolz sein. Das macht die Ortschaft noch liebenswerter!"

Nur einem platzte bei dieser Feier der Kragen. Lorenz Kreidler. Er rief: "Es ist schön, dass sich hier die Politiker feiern. Dafür leiden wir hier seit Jahrzehnten an dem unerträglichen Durchfahrtverkehr. Sorgt endlich dafür, dass sich das ändert!"

Timm Kern: "Lorenz, wir haben zusammen im Musikverein gespielt. Rexingen ist meine Heimat, und ich kann Deine Emotionen nachvollziehen. Allerdings: Alle, die hier stehen, setzen sich massiv für die Hochbrücke und die Verbesserung der Verbindung in den Westkreis ein. Die Zeichen sind so gut wie nie, dass die Hochbrücke in den nächsten ein bis zwei Jahren starten könnte. Das entlastet dann auch endlich Rexingen, lieber Lorenz!"

Kurve gekriegt. Dann heißt es also –­ Probewandern für die Promis unter der Führung von Gert Falkenstein. Und es wird deutlich, dass die Rexinger damals nicht nur aus Opposition so heftig gegen den Windpark gekämpft haben, der ihren Großen Hau bedrohte. Sondern aus Liebe.

Falkenstein: "Wir haben hier eine intakte Kulturlandschaft mit Biotopen zwischen zwei Naturschutzgebieten. Wir haben Schätze im Wald – er ist nicht nur ein Juwel. Über 20 Baumarten im Wald, Habitatbäume mit Spechten und 95 Arten."

Auch um den Großen Hau herum – nicht nur atemberaubende Panorama-Blicke, sondern Magerrasen, Orchideen, Rotmilane und eine Birnbaum-Allee. Falkenstein: "Wir wollen mit unseren Themenwegen einen Beitrag zu mehr Bewusstsein schaffen –­für die Natur und Kulturlandschaft. Und hoffen, den Erholungs- und Erlebniswert von Rexingen noch zu steigern."

Und beim Schnupper-Themenweg gibts dann jede Menge Infos. Über die Grenzsteine am Waldrand. Über den Aufbau des Waldsaums, den Revierleiter Peter Daiker noch durch Ausbuchtungen verbessern will, wie er an der Tafel des Nabu erläutert.

Klasse: Die Bank vor dieser Tafel, die beispielsweise den Buntspecht zeigt, ist nicht nur zum Sitzen. Lambert Straub vom Nabu: "Da können sich auch die Kinder draufstellen, um alles sehen zu können."

Cool: Auf jeder Tafel gibt es einen QR-Code. Einfach mit der Handy-Kamera drauf, den Link oben klicken, und schon hat man noch mehr Infos auf der Homepage der Themenwege. Falkenstein scherzt: "Es kann sein, dass dem Wanderer, wenn er sich mit allem beschäftigt und die Linkverweise studiert, der letzte Bus nach Horb rausgeht!"

Großer Andrang am Schafhaus

Dann ist der Rundweg zu Ende. Stärkung im Schafhaus. Vor der Tafel auf der Portalstation zwei steht eine Frau und unterhält sich mit zwei Männern. Sie sagt: "Ich laufe jetzt mehr mit meinen Enkele. Der Themenweg Rexipfad ist toll gemacht für Kinder. Die fangen jetzt ja an, zu fragen!"

Die Themenwege kommen also nicht nur bei den Politikern an, sondern auch bei den Nutzern. Das dürfte wohl das größte Lob für die Macher sein.

Die Liebe zum Dorf – der Zusammenhalt von Rexingen wurde schon vor der Themenwege-Eröffnung bewiesen. Ingrid Brenner vom Ortschaftsrat: "Unsere Freunde von der Bürgermusik Jonschwil aus der Schweiz kamen gestern Nachmittag an. Es war lustig: Alle vom Musikverein und die Unterstützer waren da und wir haben dafür gesorgt, dass wir alle 40 Gäste im Dort unterbringen konnten. Das war toll, und so konnten wir in der Halle gemeinsam feiern!"

Und als die Schweizer dann am frühen Nachmittag abfahren, sagt Schnitzel-Bräter Jürgen Schmitt: "Wir haben nur noch 20 Schnitzel übrig. Bei diesem Traumwetter läuft es hier bei uns am Schafhaus wie geschmiert!"