Horb a. N. Repair-Café hat zusätzlich geöffnet

Horb. Das Repair-Café öffnet seine Pforten wieder am Donnerstag, 8. Dezember. Es findet in der Bruderhaus Diakonie Werkstatt in der Saarstraße 2 in Horb statt. Da die Arbeitszeit der Bruderhaus Diakonie bis 16.30 Uhr geht, werden die Türen für das Repair-Café auch erst ab da geöffnet sein.