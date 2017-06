Horb a. N. Rentner stiehlt Schnaps und Schokolade und erinnert sich später nicht

Als Amtsgerichtsdirektor Albrecht Trick ihn beispielsweise fragte, was er denn gearbeitet habe, als er 1994 nach Deutschland kam, konnte sich der 64-Jährige nur noch bruchstückhaft daran erinnern. Irgendwas mit Federnherstellung für PKW-Sitze und Beton wegfahren fiel ihm noch ein, den Rest hatte er schlichtweg vergessen.

Vergessen hatte er vielleicht auch, dass er bei einem Horber Discounter am 24. Februar in noch nicht einmal einer Stunde bei zwei Diebestouren jeweils zwei Flaschen Fusel zum Stückpreis von 5,79 Euro geklaut und noch jeweils eine Tafel Schokolade eingesteckt hatte.

Der Detektiv, der den Laden an diesem Tag überwachen sollte, sah den Angeklagten bei Schichtbeginn mit dessen Trinkkumpanen vor dem Laden sitzen und sich den geklauten Schnaps einverleiben. Deshalb schaute er sich aufgrund seiner langjährigen Erfahrung die Videoaufnahmen des Vormittags an und stellte fest, dass sich der gehbehinderte Angeklagte tatsächlich zweimal an der Kasse vorbeigemogelt hat, ohne die eingesteckten Waren zu bezahlen.