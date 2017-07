Horb a. N. Renitenter Dieb

Wie die Polizei berichtet, sah der im Kaufhaus tätige Detektiv gegen 18.35 Uhr, wie der 25-Jährige mehrere Gegenstände in seinem Rucksack verschwinden ließ.

Anschließend passierte der Dieb die Kasse ohne zu bezahlen. Als ihn der Detektiv ansprach und ins Büro bat, widersetzte er sich, schlug nach dem "Warenwächter" und wollte flüchten. Der Marktleiter kam seinem Mitarbeiter zur Hilfe. Gemeinsam gelang es den beiden zunächst, den Dieb festzuhalten und in Richtung Detektivbüro zu führen. Auf dem Weg dorthin nahm der Gauner Reißaus und verschwand in der Damentoilette. Dort entledigte er sich der gestohlenen Sachen, kam mit leerem Rucksack wieder heraus und ergriff sofort die Flucht. Seine Verfolger holten ihn bei den Kassen ein. Es kam zu einem weiteren Gerangel, in dessen Verlauf es dem 25-Jährigen erneut gelang abzuhauen. Er rannte aus dem Markt in Richtung Bahnhof, überquerte die Gleise und stieg über den Bauzaun am Parkhaus in der Isenburger Straße. Dort nahm ihn eine zwischenzeitlich eingetroffene Polizeistreife wenig später vorläufig fest. Dabei spuckte und trat der Ladendieb um sich. Er war derart außer Rand und Band, dass er vom Notarzt medikamentös beruhigt werden musste. Mit dem Rettungswagen wurde der Mann ins Klinikum Freudenstadt gefahren. Die Staatsanwaltschaft beantragte beim Gericht den Erlass eines Haftbefehls gegen den dringend Tatverdächtigen. Diebesgut waren wohl ein Kopfhörer und mehrere Speicherkarten im Gesamtwert von zirka 80 Euro. Zumindest lagen diese Waren gleich nach der Tat auf der Damentoilette.