Horb a. N. Reise in die Vergangenheit zu Gauklern und Edelfräuleins

Von Freitag, 16., bis Sonntag, 18. Juni, werden wieder Tausende Besucher aus ganz Baden-Württemberg nach Horb strömen, um die Ritterturniere – erstmals auf dem historischen Marktplatz –, den Mittelaltermarkt, Gaukler, Spielleute, das große Landsknechtslager, die Kinderritterspiele und die unverwechselbare Atmosphäre der Horber Ritterspiele zu erleben.

Dass es sich bei den Horber Abenden am Freitag und Samstag gut feiern lässt, hat sich in den vergangenen Jahren herumgesprochen, teilt der Veranstalter MPS mit. Jeweils ab 19 Uhr haben die Besucher freien Eintritt auf das Veranstaltungsgelände der Ritterspiele in der Horber Innenstadt. Dieses Jahr lohnt sich ein Besuch der Horber Abende ganz besonders, denn auf der Bühne auf dem Flößerwasen stehen ein paar absolute Kultbands, so die Ankündigung weiter. Am Freitagabend spielen ab 20 Uhr "Metusa", die bei den Ritterspielen schon des Öfteren für eine wilde Nächte gesorgt haben.

Am Samstag beginnt das Abendkonzert um 19 Uhr. Dann greifen die Spielleute "Abinferis", "G’hörsturz", "Scherbelhaufen" und "Spectaculatius" in die Saiten. Ebenfalls bei freiem Eintritt.