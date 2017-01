Horb a. N. Reise durch das Land der aufgehenden Sonne

Gerhard Weißer berichtet vom zweiten Teil einer Reise durch Japan. Sie beginnt in der Bucht von Hiroshima gelegenen Schreininsel Miyaijma. Sie gilt als eine der schönsten Küstenstellen Japans. Weiter geht es nach Okayama in den Landschaftsgarten Korakuen aus dem 17. Jahrhundert.

Eine Zugfahrt führt dann hinauf in das in den japanischen Alpen gelegene reizvolle Städtchen Takayama. Besichtigt werden hier die Anlage einer ehemaligen Regierungsverwaltung, ein buddhistischer Friedhof und ein Volkskunde-Freilichtmuseum. Die Fahrt am kommenden Tag führt nach Matsumoto zu einer historischen Burganlage aus dem 16. Jahrhundert. Die nächste Übernachtung erfolgt in einem traditionellen Hotel Ryokan.

Weiter geht es nach Kamakura, das vom 12. bis 14. Jahrhundert erste Shogun(Regierungs)-Hauptstadt war. Sie ist reich an buddhistischen Tempeln und Shinto-Schreinen. Beeindruckend die über elf Meter hohe Bronzestatue des Amida-Buddhas (Daibatsu). Ein Tagesausflug von Tokio aus führt nach Norden in die Berge des Nikko-Nationalparks zu einer weitläufigen und prächtigen Schreinanlage. Höhepunkt ist der überaus reich verzierte Toshogu-Schrein. Der letzte Besuchstag gilt Japans Hauptstadt Tokio.