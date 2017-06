Horb a. N. Reichenau erkundet

Man wanderte ab Mittelzell auf dem Insel-Rundweg zum Jachthafen und weiter zwischen Blumengärten und Gemüsefeldern. Es war ein herrlicher Sonnentag und die Wanderer erfreuten sich am blau glitzernden See mit seinen vielen Booten. Vorbei an der Kirche St. Peter und Paul kam man zum Campingplatz, wo eine Mittagseinkehr möglich war. Frisch gestärkt ging es dann weiter zur Schiffslände Thurgauer Weg. Man kam zum Schloss Königsegg und erreichte bald darauf den Ausgangspunkt Mittelzell. Nach dieser schönen Wanderung hatten sich alle noch eine Abschlusseinkehr verdient.