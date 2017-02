Horb a. N. Regierungspräsidium wird zum Narrentempel

Landrat a.D. Kurt Wiedmaier aus Ravensburg würdigte in seiner Laudatio Schachs Verdienste, der sich diese Ehre als langjähriger Zunftmeister der Narrenzunft Felldorf, Gründer der Narrenkapelle Blechquäler, Brauchtumer und Präsident des närrischen Freundschaftsringes redlich verdient habe. Wiedmaier hatte aber auch in der Klamottenkiste gekramt. Er erinnerte an das Ringtreffen 1980 in Weitingen, bei dem Schach sehr freigiebig gewesen sei und einen ganzen Korb von "Bombole" unter die Zuschauer geschmissen habe. Blöderweise habe Schach seinen Autoschlüssel im selben Korb gehabt und auch dieser habe bei dieser Aktion den Besitzer gewechselt. Es habe dann einiges an Mühe gekostet, bis der Schlüssel wieder bei seinem Herrn gelandet sei.

Bis in den Abend hinein bei Musik und guter Stimmung gefeiert

Zuvor hatte der neue Regierungspräsident Klaus Tappeser, der zusammen mit seiner Frau Prisca als "Ente mit Stallpflicht" auftrat, die Narrenschar in wohlgereimten Worten willkommen geheißen. Er habe in seiner Enklave ja überwiegend schwarze Schafe, so der neue Regierungspräsident, und diese müssten halt auch einen "schwarzen Schäfer" haben. Dann übergab Tappeser das Zepter an den Präsidenten der Vereinigung freier oberschwäbischer Narrenzünfte, Reinhard Siegle, der für den weiteren Programmablauf und für die Kostümprämierung der RP-Narren verantwortlich zeichnete.