Horb a. N. Rechtsabbieger im Russen-Netzwerk

Horb. Die politische Arbeit in sozialen Netzwerken wird immer wichtiger. Auch OB-Kandidat Walz, Fraktionsvorsitzender der Unabhängigen Liste Horb (ULH), nutzt dieses Mittel. "Das gehört heutzutage mittlerweile dazu", sagt er im Gespräch mit unserer Zeitung. Seit Jahren postet Walz auf Facebook Beiträge, die sich mit dem Thema Flüchtlinge beschäftigen, kommentiert sie populistisch. Früher tat er das öffentlich, mittlerweile können es nur noch diejenigen sehen, die mit ihm über das soziale Netzwerk "befreundet" sind.

Ein Beitrag mit Hitler-Verehrung?

Aber auch auf dem sozialen Netzwerk "vk.com" (siehe Info) ist Walz angemeldet. Im Gespräch mit unserer Zeitung bestätigt Walz, dass es sich um sein Profil handelt. Walz reagiert überrascht, dass sein Profil öffentlich einsehbar ist. Dort ist er zwar deutlich weniger mit Beiträgen aktiv. Dafür haben es seine Statements in sich. Sogar eine Art Hitler-Verehrung war dort zu lesen. Am 20. April, dem Geburtstag von Adolf Hitler, hieß es in seinem Profil: "Das heutige Datum ist geschichtsträchtig. Mit all den realitätsfremden Politikern und den Illegalen im Land würde er aufräumen innerhalb kürzester Zeit." Mit diesem Beitrag konfrontiert, weicht Walz aus. "Das soll bei mir wirklich stehen? Das ist mir gerade absolut unbekannt. Das muss ich sofort löschen." Der Löschvorgang geschah am Montagnachmittag dann tatsächlich. Angeblich, so Walz, stehe bei vk.com immer wieder mal was drin, was man selbst gar nicht gepostet habe. Kann ihm das wirklich durchgegangen sein, obwohl sein Profil eher übersichtlich ist? "Ich gehe kaum dort rein", sagt er. Die beiden Tage vor unserer Anfrage war er zumindest online, das kann man bei diesem sozialen Netzwerk sogar ohne eigene Registrierung einsehen.