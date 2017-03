Horb a. N. Rathaus verhängt Wohnverbot!

Das heißt im Klartext: Wohnverbot für die Mieter!

Und das Rathaus hat den Herzogs auch erlaubt, den Mietern fristlos zu kündigen. Rathaussprecher Volk: "Da die Wohnräume nicht eigengenutzt, sondern vermietet sind, wäre die Verpflichtung des Eigentümers zur sofortigen Räumung auf eine für ihn unmögliche Leistung gerichtet, da er sich entsprechend an Kündigungsfristen halten müsste. Daher hat die Baurechtsbehörde der Stadt Horb eine Duldungsverfügung gegenüber den Mietern erlassen, aufgrund dieser der Eigentümer sich nicht auf Kündigungsfristen in den Mietverträgen beziehen muss. Dies ermöglicht eine sofortige Räumung der vermieteten Wohnräume, da mittlerweile durch fehlende brandschutzrechtliche Vorkehrungen eine Gefahr für Leib und Leben der Mieter besteht."

Rathaussprecher Volk: "Wenn trotz der Aufforderung des Eigentümers, die Wohnräume zu räumen, die Mieter dieser Aufforderung nicht nachkommt, käme die Festsetzung eines Zwangsgeldes gegenüber den Mietern in Betracht."

Der Konflikt zwischen dem Rathaus und Herzog - jetzt hat er eine neue Dimension erreicht. Im Mai vergangenen Jahres hatte Herzog auf die Fassade den Spruch angebracht: "Zehn Jahr Lotzer-Haus, 15 Jahre erfolglose Horber Stadtsanierung."

Der als Kunstwerk erklärte Bau- und Sperrmüll machte das Haus monatelang zum optischen Schandfleck an Horbs wahrscheinlich meistbefahrener Straße.

Durch das Hinausreißen des ehemaligen Schaufensters des Belle Arti wurde der Anblick des Lotzer-Hauses noch unästhetischer. Zuletzt startete Herzog nach der Baukontrolle am 21. Februar noch damit, weiße Farbe von den oberen Stockwerken die Fassade herunterlaufen zu lassen. Wieder als "Kunstwerk", diesmal mit dem Titel "Tearful Windows" ("Tränenreiche Fenster").

Und jetzt erreicht der plakative Konflikt eine neue Eskalationsstufe. OB Peter Rosenberger: "Es geht um das Leib und Leben der Bewohner. Die Menschen erwarten von der Stadt, dass sie Recht und Gesetz umsetzt. Wir haben uns seit langer Zeit die Situation in aller Ruhe angeschaut. Doch es gibt neue Entwicklungen. Jetzt handeln wir." Rosenberger kann nicht verstehen, dass die Stadt nun kritisiert wird: "Es ist fast schon skurril, wenn jetzt gefragt wird, wieso die Stadt so vehement reagiert. Es ist im Eigeninteresse der Mieter, denn sie sind durch die aktuelle Situation in Gefahr.

Das Herzog-Chaos wird zum großen Nerv-Faktor: Ursprünglich hatte Mayk Herzog angekündigt, dass ein neues Restaurant einziehen soll. Dann kam der illegale Wohnungsbau.

Die Haifischbar, die ja auch Miete gezahlt hatte, zieht nach einem erbitterten Streit mit Mayk Herzog Ende März aus. Wenn jetzt noch die Mieter aus Brandschutzgründen ausziehen müssen, dürften die Einnahmen aus dem Sebastian-Lotzer-Haus für Eigentümerin Birgit Herzog gen Null laufen.

Herzog hatte angekündigt, Rechtsmittel gegen das Wohnverbot einzulegen. Rathaussprecher Volk: "Bei der Baurechtsbehörde sind bisher noch keine Widersprüche eingegangen."