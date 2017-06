Horb a. N. Rathaus geht gegen Geisterfahrer vor

Stadtsprecher Christian Volk: "Leider gibt es immer wieder Verkehrsteilnehmer, die sich nicht an Verkehrszeichen, -regeln oder Tempolimits halten und diese teilweise sogar ganz bewusst ignorieren. Allerdings haben diese auch mit entsprechenden Strafen zu rechnen, wenn Verkehrsverstöße festgestellt werden. Da Kontrollen des fließenden Verkehrs lediglich durch die Polizei erfolgen dürfen, befindet sich die Stadtverwaltung Horb bereits in Abstimmung mit der Polizei, um entsprechende Kontrollen im Bereich der Lindenstraße/Bahnhofsplatz durchführen zu können."

In den vergangenen Tagen hatte der Schwarzwälder Bote beobachtet, wie rücksichts- oder ahnungslose Autofahrer einfach aus der Lindenstraße heraus rechts abgebogen sind. Ein weißer Maserati gab sogar richtig Gas Richtung Kaufland und wäre fast mit einem Taxi zusammengestoßen. Gastronom Hidir Özer hatte beobachtet, dass Fußgänger sogar schon zur Seite gesprungen sind, weil die Geisterfahrer auf den Fußweg ausgewichen sind, um Zusammenstöße zu vermeiden.

Vor dem Bericht des Schwarzwälder Boten war im Rathaus nichts von den Geisterfahrern angekommen. Stadtsprecher Volk: "Seit Beginn der Bauarbeiten am neuen Busbahnhof in Horb und der damit einhergehenden geänderten Verkehrsführung sind nunmehr rund 10 Wochen vergangen, in denen bei der Stadtverwaltung Horb bislang keine Meldungen, Vorfälle oder Anzeigen eingegangen sind, dass hier Verkehrszeichen missachtet werden."