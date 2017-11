Horb a. N. Rathaus erteilt Baugenehmigung für Waldner-Areal

Horb. Eine Stadtsprecherin: "In den Grundzügen der Planung, wie sie in der Sitzung der Städtebau- und Sanierungsausschusses vorgestellt wurden, ergaben sich keine Änderungen. Mit der Baugenehmigung ist eine Ausnahme, wie sie in der Stadtgestaltungssatzung auch vorgesehen ist, erteilt worden."

Die Anwohner wurden per Brief informiert. Ihre Einwände wurden abgelehnt, so die Stadtsprecherin: "Die vorgebrachten Einwendungen wurden abgewogen und als unbegründet zurückgewiesen. Die Nachbarn, welche Einwendungen gegen das Bauvorhaben vorgebracht haben, wurden entsprechen informiert."

Bei den Anwohnern heißt es: "Uns verwundert schon, dass das in der Begründung für die Baugenehmigung auch auf die Höhe der Gutermannschule verwiesen wurde. Die steht aber woanders." Man habe aber, so heißt es, das Schreiben noch nicht komplett ausgewertet.