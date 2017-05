Horb a. N. Rassismusvorwurf bringt Richter auf die Palme

H orb. Damals hatte der Mann gegen einen Strafbefehl von 40 Tagessätzen zu je 10 Euro Widerspruch eingelegt, war jedoch einfach nicht zur Verhandlung erschienen. Auch bei einem neuen Termin in der vergangenen Woche erschien er erst mit Verspätung im Gerichtssaal. "Ich habe mein Kind noch im Kindergarten vorbeibringen müssen" erklärte der Nigerianer. "Das ist keine Entschuldigung für ihr Zuspätkommen", schimpfte Richter Albrecht Trick. Der Angeklagte, der als Beruf "Geschäftsmann" angab und seit Kurzem als Hilfsarbeiter bei einer Produktionsfirma arbeitet, lebe seit 2006 in Deutschland, gab er auf Nachfrage an.

Der Beschuldigte soll am 18. September des vergangenen Jahres einen Mann niedergeschlagen haben, der gemeinsam mit der Frau des Angeklagten unterwegs zum Horber Polizeirevier war. "Dort wollte die Frau ein Haus- und Platzverbot gegen ihren Mann erwirken", schilderte der Geschädigte schon im März die Geschichte aus seiner Sicht. "Ich habe die Frau lediglich begleitet."

Man habe gemeinsam in einem Haus in der Horber Kernstadt gewohnt, und immer wieder sei es zwischen der Frau und ihrem recht jähzornigen Mann zu Streitereien gekommen. "Die Frau hat sich dann ab und zu an mich gewandt, und am Tattag wäre sie nicht einmal mehr in die Wohnung gekommen", erzählte der Geschädigte im Zeugenstand. Ihr Mann hätte sie ausgesperrt und deshalb hätte er ihr geraten, zur Polizei zu gehen. Dies auch vor dem Hintergrund, dass eine Vertreterin des Jugendamtes ihm gegenüber geäußert habe, dass man ein Hausverbot gegen den Mann ausgesprochen habe. "Und hier wollte auch ich endlich Klarheit." Unterwegs habe ihn dann der Beschuldigte in Begleitung seiner Frau angetroffen und ihm nach einem heftigen Wortgefecht voll ins Gesicht geschlagen. "Die Brille flog unter ein Auto und mir taten ein paar Tage lange der Mund und Zähne weh", erinnerte sich der Geschädigte.