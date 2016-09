Horb a. N. Raritäten und Neues im Glashaus

Ein ganzer Gedichtzyklus widmet sich dem Wein, da Walle Sayer den Sommer auf einem Weingut verbrachte. Am kommenden Donnerstag zeigt der SWR in "Kunst" eine Aufzeichnung über Sayers Aufenthalt auf dem Weingut. Walle Sayer arbeitete sogar auf dem Weingut bei der Weinlese mit. Eines der Gedichte, die auf dem Weingut entstanden, nennt sich denn auch "Degustation". Dieses Werk fand auch Einzug in eine Weinanthologie. Ein weiteres Werk kreist um leere Weinflaschen und deren Charme. "Nach der zweiten Bouteille stehen sie wie ein erhobener Zeigefinger da", heißt es da etwa. "Und sie verpetzen jedem wie viel wir trinken."

Ein weiterer Gedichtzyklus kreist ums Bahnfahren, diese Werke wurden in einer Zuganthologie veröffentlicht. Eines der Gedichte beschreibt den morbiden Charme einer Bahnhofsgaststätte und den Wartesaal, in dem die Reisenden neben ihren gepackten Koffern sitzen. "Wer über seinem Bier einnickt, den wecken die Pfiffe der Schaffner", las Walle Sayer. 1992 schrieb er ein Memento Mori über die Rexinger Juden, die vom Horber Bahnhof und dem Gleis 1 in das Konzentrationslager Theresienstadt deportiert wurden.

Neu sind auch die Werke, die in einem Gedichtkalender versammelt wurden und klassische Werke etwa von Goethe oder Eichendorff zeitgenössischer Lyrik gegenüberstellen.

Walle Sayer berichtete der Runde im Kräutergarten auch, dass er im Alltag immer auf die Suche nach Zauberwörtern geht. So entstand etwa das Gedicht "Fingerübung". Ein unveröffentlichtes Werk ist der Wurmlinger Kapelle gewidmet, welche Walle Sayer mit neuem Blick beschreibt. Neue Werke des Autors kreisen ums Licht ablesen, um Walle Sayers alten Vater oder um den alten Gartentisch hinter seinem Haus.