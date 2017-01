Horb a. N. Raphaël Schenkel und seine Musiker-Freunde in Rexingen

Olivier Messian, 1909 in Avignon geboren, studierte von 1919 bis 1930 am Pariser Conservatoire. Dort besuchte er mehrere Klassen, erhielt Unterricht am Klavier, an der Orgel, in Improvisation und Komposition. 1931 übernahm er die Organistenstelle an der Kirche La Trinité (Paris), die er 60 Jahre lang innehatte.

Als Komponist gewann er für seine Musik Anregungen aus dem Studium der Zahlenmystik, indischer Rhythmen, der Gregorianik, dem Vogelgesang oder der Klangwelt javanischer Gamelan-Orchester. Komponisten, die ihn besonders beeinflussten, waren Claude Debussy und Igor Strawinsky.

Im Jahr 1939 wurde er zum Kriegsdienst berufen und geriet 1940 in deutsche Gefangenschaft. Knapp neun Monate verbrachte Messiaen als Kriegsgefangener im Stammlager VIII A der Wehrmacht im Görlitzer Stadtteil Moys, wo er das "Quatuor pour la fin du temps" fertigstellte und zusammen mit anderen Lagerinsassen auch zur Uraufführung brachte. Dies wurde dort durch den Lagerkommandanten Franzpeter Goebels, selber ein Musiker, ermöglicht, der später als Konzertpianist und Klavierprofessor an der Nordwestdeutschen Musikakademie (heute Hochschule für Musik Detmold) bekannt wurde. Zum Aufbau seines Werkes bemerkte der Komponist: "Das Quartett hat acht Sätze. Warum? Sieben ist die vollkommene Zahl, die Schöpfung von sechs Tagen, geheiligt durch den göttlichen Sabbat; dieser siebte Tag dehnt sich aus in die Ewigkeit und wird zum achten des unauslöschlichen Lichts und des unvergänglichen Friedens." Das Quartett von Olivier Messiaen ist ein eindrückliches Beispiel, wie Gefangene in ihrer verzweifelten Lage aus Musik Mut und Hoffnung schöpfen konnten.