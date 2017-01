Horb a. N. Randy Hinz wird neuer Jugendleiter

Horb. Der erste Vorsitzende Volker Göttler zog dabei eine überwiegend positive Bilanz: Noch immer gehört der AC zu den mitgliederstärksten Vereinen in Horb. Von 166 Mitgliedern sind 121 gemeldete ADAC-Mitglieder; insgesamt wuchs der Verein um acht Mitglieder heran. Der Jahresbeitrag bleibt mit zwanzig Euro stabil; Familien-Mitgliedschaften kosten weiterhin dreißig Euro und Jugendliche sowie Schüler bleiben weiterhin beitragsfrei.

Neben den Helfer-Einsätzen bei befreundeten Clubs war der AC in überregionalen Meisterschaftsläufen tätig. Ebenso wurden Lizenzen des DMSB für deren Sportwarte abgeschlossen. Damit der Zusammenhalt unter den Mitgliedern wächst, werden nicht nur Clubabende (am jeweils ersten Montag eines Monats), sondern weiterhin auch Stammtische an jedem dritten Freitag eines Monats auf dem clubeigenen Gelände in Heiligenfeld abgehalten. "Auch neue Mitglieder sollen hier ihre Ideen verwirklichen können", betonte Göttler. Besonders gefielen dem Vorsitzenden die etlichen, spontan terminierten Zusammenkünfte über die neue "Whats-App"-Gruppe des Vereins. Das sonntägliche Fahren für Fahranfänger auf dem Gelände im Heiligenfeld war auch im vergangenen Jahr ein voller Erfolg und steht somit natürlich auch wieder im Programm des AC für 2017.

Suche nach Alternative für 2017 gestaltet sich sehr schwierig