Horb a. N. Randale nach Ladendiebstahl schockiert

"Ich hatte den Eindruck, der Bursche hat nichts mehr zu verlieren – ich hatte richtig Angst", erklärte der Detektiv, teilweise schluchzend und weinend, dem Gericht. Der Mann, der seit 18 Jahren tagtäglich mit Ladendieben zu tun hat, war auch fast zwei Monate nach der Tat immer noch geschockt von dem Geschrei und der Brutalität, die der Beschuldigte damals an den Tag legte.

"Die Ware fanden wir später in der Toilette", erklärte der Sicherheitsmann und schob nach: "So was habe ich noch nie erlebt." Besonders geschockt hat ihn auch, dass sich der Angeklagte plötzlich bis auf die Boxershorts auszog und immer wieder schrie: "Ich hab nichts getan." "Ich hab es doch mit meinen eigenen Augen gesehen", so der Zeuge. Ein weiterer Kaufland-Mitarbeiter bestätigte die Geschehnisse im Laden in ähnlicher Weise.

Er rannte fast nackt über die gesamte Anlage und wollte einen Zaun beim Parkhaus überklettern

Nach der Randale im Laden versuchte der Täter zu fliehen. Über die Nottreppe, die zum Personaleingang und ins Parkhaus führt, gelangte er in den Gleisbereich des Bahnhofs. Dort rannte er fast nackt über die gesamte Anlage und wollte einen Zaun beim Parkhaus überklettern, um von dort aus weiter zu flüchten. Hier machten ihm aber die Polizisten, die zum Tatort gerufen wurden, einen Strich durch die Rechnung. Obwohl er sie bespuckte, biss und schlug konnten ihn die Beamten relativ leicht überwältigen. Sie mussten aber achtgeben, dass ihm kein weiterer Fluchtversuch gelang. Man habe ihn mit Handschellen fixiert und auf den Boden gelegt, berichtete der Polizist, der diesen Einsatz leitete. "Als er mehrmals mit der Stirn auf den Boden schlug und drohte ›du Polizist zahlst für mich‹, haben wir ihm auch noch solange den Kopf fixiert, bis der Notarzt da war und dem Mann ein Beruhigungsmittel verabreichte."

Danach wurde der Randalierer nach Freudenstadt zur Ausnüchterung gebracht. Seitdem sitzt er in Untersuchungshaft in der JVA Hechingen. Zwei Beamte dieser Anstalt brachten den Afrikaner, der gebrochen Deutsch spricht, gestern Vormittag zur Schöffengerichtsverhandlung und bewachten ihn bei jeder Verhandlungspause sehr genau. Denn die Horber Polizisten stellten fest: "Manchmal glaubten wir, dass er gleich einschläft und urplötzlich explodierte er."

Im Gerichtssaal ist er nun nicht mehr explodiert, sondern saß eher wie ein Häuflein Elend auf der Anklagebank. "Ich bin drogenabhängiger Alkoholiker – ich bin krank", stellte er eine Selbstdiagnose. Für ihn sei der Konsum von mindestens eineinhalb Flaschen Whisky und bis zu sechs Gramm Cannabis pro Tag normal.

Amtsgerichtsdirektor Albrecht Trick wollte wissen, was denn an diesem Tattag mit ihm los war, und der geständige Täter erklärte, dass er einen ganz schlechten Tag hatte. Durch Behördenwillkür sei er von der Arbeit abgehalten worden. "Ich war besoffen und sauer und wollte die geklauten Sachen gegen etwas Gras eintauschen", gab er unumwunden zu. Weitere Details hatte er nicht mehr parat. Er versteckte sich lieber vorsichtshalber hinter einem gepflegten Filmriss.

Trotz ständigem Alkoholkonsum, zur Tatzeit hatte er 2,3 Promille-Blutalkoholgehalt, sprach ihm ein Tübinger Rechtsmediziner keine verminderte Schuldfähigkeit zu. "Er war zielorientiert, hatte weder beim Sprechen noch beim Gehen Ausfallerscheinungen und ist nicht getorkelt", dessen Einschätzung am Ende der Beweisaufnahmen. Die Flasche Whisky, die der Angeklagte im März in Freudenstadt geklaut hatte, wurde gleich mitverhandelt, doch floss sie nicht groß ins Strafmaß mit ein.

Die Staatsanwältin forderte eine Gesamtstrafe von einem Jahr und vier Monate ohne Bewährung, der Verteidiger hingegen eine Freiheitsstrafe, die man gegen strenge Auflagen noch zur Bewährung aussprechen kann.

In seinem letzten Wort sagte der Angeschuldigte, dass er, falls er in seinem jetzigen Zustand aus der JVA freikommt, sofort wieder raus geht, sich Whisky und Gras besorgen wird und weiter im Hamsterrad der Beschaffungsdelikte um seinen täglichen Stoff rennt.

Das Schöffengericht unter Vorsitz von Richter Trick verurteile den einschlägig vorbestraften Mann nach nahezu vier Stunden Verhandlungszeit zu einer Gefängnisstrafe von einem Jahr. Das Gericht gab ihm als Ratschlag mit auf den Weg, dass er eine Drogentherapie machen soll. Die ersten Anläufe dazu hat er bereits während der U-Haft unternommen, und deshalb sah auch der Rechtsmediziner eine echte Chance für den Verurteilten, dem seine Sucht nun zum Verhängnis wurde.