Horb a. N. Raible greift "links-grünes" Projekt Zukunft an

In einem Schreiben an die Kreisräte, die am Montag über 5000 Euro Kreiszuschuss für das "Projekt Zukunft" abstimmen sollten, schreibt Raible: "Am Montag wird über den Zuschuss, für den noch immer defizitär wirtschaftenden Verein im Horber Kloster abgestimmt. Sicher wissen Sie, dass es sich hier nicht um einen politisch neutralen Verein handelt. In dem Verein sind eindeutig links-grüne Tendenzen festzustellen. Ein Vorstandsmitglied ist bei der Kreistagswahl 2014 für die SED-Fortsetzungspartei Die Linke angetreten." Dann fügt er das Wahlergebnis der Kreistagswahlen bei. Darunter zu lesen im Wahlergebnis: "Die Linke. Helmut Loschko. Stimmen: 7."

Raible weiter: "Das sind keine Jugendsünden, nein, der ganze Verein ist von diesem Geist durchdrungen." Dann rechnet er vor, was diese Förderung des Kreistags für das "Projekt Zukunft" bedeutet hätte. Raible: "Jetzt sollen auch vom Landkreis 5000 Euro zusätzlich zu den 16 000 Euro von der Stadt Horb gegeben werden. Diese Beträge werden vom Land noch mal um 50 Prozent – also 10 500 Euro – aufgestockt. Dies ergäbe allein für das Jahr 2017 eine Summe von 32 500 Euro aus Steuergeldern. Bei solchen Summen für einen einzelnen Verein kann wohl nicht mehr von einer sparsamen Haushaltsführung gesprochen werden. Wäre dieses Geld nicht besser und politisch neutraler in der Förderung unserer anderen Vereine angelegt?"

Raible hatte noch alle Musikvereine angeschrieben mit der Bitte, den Kreistag am Montag zu besuchen. Das Gemeinderatsmitglied schreibt dazu: "Diese Vereine müssen durch viel ehrenamtliche Arbeit ihre Plätze, Proberäume, Übungsleiter, Dirigenten, Noten und vieles mehr selber finanzieren. Diese Vereine bekommen zwar auch öffentliche Gelder, allerdings stehen diese in keinem Verhältnis zu den ins Kloster ausgeschütteten Beträgen."