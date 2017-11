Horb a. N. Rätsel um verschwundenen TV-Koch

John Beckmann und Ivar Leon Menger haben die Texte zum Comic geschrieben, und Christopher Tauber hat die Geschichte zu diesem zweiten Band gezeichnet. Er ist gelernter Comic-Zeichner. Man könnte ihn auch in Anlehnung an den Zeichner von Asterix und Obelix den Uderzo von Frankfurt nennen. Rund ein halbes Jahr war er mit den vielen einzelnen Zeichnungen, in denen jede Menge liebevoller Details zu entdecken sind, beschäftigt. Dies erzählte er den Kindern, die voller Interesse vor ihm saßen und die Geschichte geradezu in sich aufsaugten. Kein Wunder, denn die Story war super aufgebaut und so spannend geschrieben, dass man sich im "Dorf der Teufel" richtig mitgruseln konnte. Auch wurde sie von Tauber super vorgetragen. Er variierte mit der Stimme, klang mal knarzig, dann wieder lieblich, mal, als habe er die ganze Nacht über Whisky getrunken, wenig später müde oder gelangweilt. Er lebte seinen Comicband regelrecht und nahm die Kinder mit in die Welt der "Drei ???".

Er war so in die Geschichte vertieft, dass er plötzlich einen ganz trockenen Hals bekam. Eine kurz Pause und ein Glas Wasser halfen nicht viel, und so mussten als Co-Mitvorleser Bettina Wiebe, Carolin Bräuning und Rektor Götz Peter mit ans Lesetischchen und zur Freude der Kinder einen Part übernehmen. Was nun tatsächlich im "Dorf der Teufel" los ist, welche Geschichten sich dort abspielen, das erfuhren die Kinder leider nicht. Da half auch kein Bitten und kein Betteln. "Dann würde ich die Geschichte spoilern, wie wir Verlagsmenschen sagen", bedauerte Tauber. "Spoilern bedeutet nämlich, dass ich denjenigen, die die Geschichte nachlesen wollen, den Spaß am Buch verderben könnte", erklärte der Zeichner noch diesen Begriff. Durchweg gab es Lob für den Illustrator und Mit-Autor. Vor allem für seine prima Zeichnungen und für die versteckten Kleinigkeiten, die die Geschichte so lebendig und aktuell erscheinen lassen. Insgesamt war es eine Lesung, die wirklich Freude machte.

Auch die Bücherausstellung, die von den Mitarbeiterinnen der Stadtbücherei aufgebaut wurde und überwiegend aus dem Bestand der Buchhandlung Kohler stammt, war bemerkenswert. Rund um das Thema "Jugendbuch" war bei dieser Leseherbst-Veranstaltung alles aufgebaut, was auch einen langen Winterabend verkürzen kann. Und mit etwas Glück können fünf Kinder ihr Lieblingsbuch gewinnen. Sie mussten nur eine Karte mit ihrem Namen und ihrem Wunschbuch in die bereitgestellte Box werfen. Aber eigentlich hatten alle Kinder an diesem Morgen Glück. Christopher Tauber zeichnete schnell für jedes Kind ein Gruselgesicht auf eine Karte und schrieb eine Widmung samt Autogramm drauf. Die Fünftklässler durften ihren "echten Tauber" mit auf den Hohenberg nehmen. Nur blöd, dass sie immer noch nicht wissen, was denn nun im Bergdorf Redwood Falls, dem "Dorf der Teufel", los ist. Wir verraten es natürlich auch nicht.