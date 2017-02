Horb a. N. Quartier 77: Mad Matze macht’s farbig

Und das klappt auf den ersten Blick. Vor allem auch, weil der Noch-Balinger und Johannes Kiefer nicht nur beim Style ein Team sind. Mad Matze Bartl sagt: "Ich werde gemeinsam mit Johannes Kiefer die Gastronomie betreiben. Er ist der Chef, ich bin seine rechte Hand. Wir schieben uns dann die Bälle zu." Johannes Kiefer ergänzt: "Das ist ideal. Wir beide kennen uns aus der Bar in Balingen und können uns aufeinander verlassen. Im vergangenen Jahr haben wir uns geeinigt, und ich bin froh, dass Matze mit eingestiegen ist. Zu zweit ist es einfacher –­ weil in der Gastronomie viel vom persönlichen Erscheinen – ­also dem Gesicht des Wirtes –­ abhängig ist, können wir uns so abwechseln. Das heißt: Jeder hat mal frei." Und der Street-Art Künstler und Gastronom, der schon seit knapp 15 Jahren Erfahrung als Wirt und Geschäftsführer hat, freut sich auch schon, wenn das Quartier 77 endlich fertig ist: "Das ist für uns beide die größte Location, die wir jemals hatten. Unser Ziel ist es, den Gästen alle Wünsche zu erfüllen."

Johannes Kiefer erzählt: "Das beginnt beim Restaurant mit Mittagstisch bis hin zu den verschiedenen Bausteinen, die man beispielsweise für Hochzeiten bei uns buchen kann. Neben der Bewirtung können wir auch Dekoration, das Entertainment und mehr anbieten."

Und wann ist die Eröffnung des Quartier 77? Johannes Kiefer: "Wir sind in den Endzügen. Aber jeder, der mal gebaut hat, weiß, was alles dazwischen kommen kann. Und dass man erst Termine verkünden soll, wenn man weiß, dass man sie halten kann."

Wir sind also gespannt, was für bunte Ideen, leckere Sachen und Veranstaltungskonzepte "Mad Matze" und Johannes Kiefer uns demnächst in ihrem Quartier 77 in der Kaserne servieren werden!

Fakt ist jedenfalls: Im September wird das Quartier 77 schon längst fertig sein. Denn dann werden Johannes Kiefer und "Mad Matze" hier die erste Horber Tattoo-Convention starten. Bartl hatte die Messe rund um die Körperverzierungen in Balingen als Organisator veranstaltet und will sie jetzt nach Horb holen. Er verspricht dazu 60 Tätowierer aus Deutschland und Europa. Dazu gibt es natürlich auch Street Art zu sehen, Männer können sich hier auch den Bart richten lassen.