Horb a. N. Quartier 77 jetzt im Guide Michelin

Das große Ziel des Kochs ist es natürlich, sich nach oben zu kochen. Markus Katjezovic hat schon im Olivo im Graf Zeppelin (Stuttgart, ein Stern). Johannes King, Sylt (zwei Sterne) und Le Canard (ein Stern, Hamburg) gearbeitet.

Doch sein großes Ziel bleibt der "Bib Gourmand" in der Gourmet-Bibel. Das ist eine Stufe höher im Guide Michelin. Diese Kategorie beschreibt der Gourmet-Führer so: "Ein Maximum an Schlemmerei für bis zu 37 Euro!"

Katjezovic: "Dafür werden wir uns noch mehr ins Zeug legen. Ich bin gespannt, was nächstes Jahr passiert. Denn die Tester kommen wieder –­diesmal allerdings anonym."

Die Küche im Quartier 77 scheint zu stimmen. Denn: Auch der Varta Restaurant-Führer hat das Quartier mit einem Diamanten ausgezeichnet. Und beim Gusto-Restaurant-Führer gibt es fünf Pfannen. Kajtezovic: "Der Gusto wurde inzwischen zum zweitwichtigsten Restaurantführer gewählt."

Doch was heißen diese Auszeichnungen? Beim Gusto sind zehn Pfannen die beste Auszeichnung. Der Restaurantführer schreibt: "Die imaginäre Bewertungsskala von eins bis zehn Pfannen wird von uns ganz bewusst erst ab fünf Pfannen genutzt, denn das "Pfannen-Niveau" soll Auszeichnung und Ansporn sein – die ausgezeichneten Restaurants sollen sich durch das Pfannen-Symbol von den anderen Adressen abheben. Denn hier liegt nach unserer Auffassung die Schwelle von sehr ordentlicher und solider Küche zu überdurchschnittlicher Kochkunst; also zu einer in ihrer jeweiligen Kategorie besonders beachtenswerten Küche."

Die Höchstwertung bei Varta sind fünf Diamanten. Ein Diamant steht hier für ein "Überdurchschnittlich gutes Angebot und eine freundliche Atmosphäre".

Und was ist mit dem berühmten Michelin-Stern? Das streben weder Koch Markus noch Johannes Kiefer vom Quartier 77 an.

Katjezosvic: "Wir sind angetreten, eine exzellente Küche zu wirklich bezahlbaren Preisen zu bieten." Johannes Kiefer: "Die Erfahrung in der Gastronomie zeigt, dass eine Sterne-Küche Gäste eher abschreckt. Bei uns soll es weiterhin lecker, aber leger und mit Stil zugehen. So, dass sich jeder wohlfühlen kann!"