Horb a. N. Publikum erhält Einblick in geheime Tagebücher

Diese mysteriösen Archive wird er am Samstag öffnen und seine Erlebnisse dem Talheimer Publikum offenbaren.

Die Besucher lernen seine Wohnung kennen, in der die Decken immer dann besonders niedrig erscheinen, wenn er mal wieder unterm Tisch eingeschlafen ist. Bei ihm ist der Kühlschrank inkontinent – er tropft, und selbst der Toaster kann das Brot nicht mehr halten. Das Radio ist dement, und die Waage spinnt völlig, da sie plötzlich dreistellige Zahlenreihen anzeigt. "Wie soll ein Gerät, das "vage" heißt, auch exakte Ergebnisse abliefern", seine berechtigte Frage. Dass bei ihm ein Geist mit im Haus wohnt, steht für ihn ebenfalls außer Frage. "Irgendeiner muss doch die Cognacflaschen aus dem Keller hochholen, sie austrinken und unter mein Bett schmeißen." Aus dem Welthit "The Wanderer" macht Kohlhepp/Hämmerle deshalb den schwäbischen Song: "Ein Anderer, ein völlig Anderer."

Das Publikum lernt auch den Hund von Hämmerles Nachbarin, der Frau Kannengießer kennen. "Elvisle heißt der – nicht weil er auch ein Hüftleiden hat, sondern weil der so gerne die Wiesla umgräbt." Elvisle war bei Herrn Hämmerle zu Besuch, solang die Frau Kannengießer in Kur war, und da dieser Hund wirklich nichts anderes kann, als nur blöd da zu sitzen und die Zunge raus zu hängen, beschäftige ihn Hämmerle halt als Luftbefeuchter. In jedem schwäbischen Haushalt müssen alle – auch der Hund – etwas schaffen. Philosophische Grundüberlegungen über das Zusammenleben von Mensch und Tier folgen.

Er erklärt den Begriff "Putzenwackerle". Das sind horizontale Kinder, die noch nix können, aber schon da sind! Philosophieren und die Welt erklären scheint eine der Lieblingsbeschäftigungen des Herrn Hämmerle zu sein. "Ich weiß, dass ich nichts weiß – bin mir aber da nicht ganz sicher" – seine Spezialfassung des Sokrates-Zitats. Passend zum Stopp seiner Fastenzeit, die er morgens beginnt und mittags beendete, dichtet er den Gene Vincent-Hit "Be-Bop-A-Lula" in "Kebab und Bluna" um und widmet zudem noch seinem Navi, dem Herbert ordentlich Raum. "Doh wärs gwäh", so Herberts Standardansage, wenn man gemeinsam am Ziel vorbei gerauscht ist.

Ab 19 Uhr ist die Halle geöffnet, ab 20 Uhr geht’s los. Karten gibt’s an den Vorverkaufsstellen, über www.mv-obertalheim.de oder an der Abendkasse.