Horb a. N. Projekt Zukunft muss ohne Projektzuschuss auskommen

Herr Loschko, trübt die Absage der Projektförderung ihre Freude über die Zusage von 5000 Euro?

Die Zusage dieser Förderung ist Grund zur Freude. Es wäre übertrieben, zu sagen, dass die Absage der Förderung unseres Theaterfestivals im kommenden Jahr diese Freude trübt. Allerdings verstehen wir die Argumentation nicht, wonach der Landkreis nicht in die Projektförderung einsteigen will. Da er das Schwarzwaldmusikfestival und die Literaturtage Nordschwarzwald mitfinanziert, meinen wir, dass er schon in der Projektförderung drin ist.

Was bedeutet es für das Straßentheaterfestival, dass Sie das Geld jetzt nicht bekommen?