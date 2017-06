Horb a. N. Programm von Entenrennen bis Feuerwerk

Nachmittags einkehren zu Kaffee und Kuchen kann man beim Musikverein, der an seinem Standort aber auch Maultaschen und Forellen auf der Speisekarte hat. Sommerfrische mit Cocktails, Eis und Pizza ist beim Sportverein angesagt, während der Narrenverein am Samstag Wurstsalat serviert und am Sonntag mit Rinderbraten und Spätzle aufwartet. Die Narren bieten außerdem Kaffee und Kuchen.

Historischer Schauplatz des Dorffestes ist die Burgruine Hohendießen. Dort gibt es am Sonntag von 13 bis 18 Uhr "Burgkaffee".

In der Dorfmitte ist eine Bühne aufgebaut, auf der es vor allem viel Musik gibt. Zum Fassanstich am Samstag, 29. Juli, spielt der Musikverein Dießen. Weitere musikalische Darbietungen kommen während des Festes vom Musikverein Dettingen, den "Golmer Buam", der Band "Blue Stuff", von Oliver Thomas, der "Top Sound Music" und vom Musikverein Bittelbronn. Außerdem gibt es Aufführungen von Triple-S, die eine Diabolo-Feuershow zeigen, eine Zweirad-Oldtimerschau, Burgführungen, eine Bach- und Gebäudebeleuchtung, eine Jugendfeuerwehr-Mitmachübung und ein Feuerwerk. Es wird zudem ein historisches Burgmodell vorgestellt (nur am Sonntag von 13 bis 18 Uhr). Als ein lustiger Höhepunkt gilt das Entenrennen im Dießenbach.

Für die Kinder gibt es eine Hüpfburg, das Spielmobil, einen Streichelzoo, Kinderschminken und den Besuch eines Luftballonkünstlers.

Der Eintritt ist an beiden Tagen frei.

Samstag, 29. Juli

16 Uhr: Fassanstich und Festeröffnung mit dem Musikverein Dießen, Vorstellung der Dießener Vereine. 18 Uhr: Musik vom Musikverein Dettingen. 20 Uhr: Festbetrieb in allen Quartieren mit musikalischer Unterhaltung durch die "Golmer Buam". 20.30 Uhr: Auf der Hauptbühne spielt "Blue Stuff" Coverrock und Soul der 1960er- bis 80er-Jahre. 22.30 Uhr: Diabolo-Feuershow von Triple-S aus Bittelbronn mit abschließendem Feuerwerk.

Sonntag, 30. Juli

10 Uhr: Festgottesdienst in der Kirche. 11 Uhr: Frühschoppen mit "Top Sound Music". 14 Uhr: Historische Burgführung. 14.30 Uhr: Auftritt des Kindergartens Leimenparadies. 15 Uhr: Autogrammstunde und Auftritt von Oliver Thomas. 16 Uhr: Historische Burgführung. 17 Uhr: "Großer Preis von Dießen" – das Entenrennen mit Rennenten im Dießenbach. 17.30 Uhr: Festausklang mit Klängen vom Musikverein Bittelbronn.