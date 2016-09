Horb a. N. Probleme im o2 und e-Plus-Netz noch nicht behoben

Dann der Testanruf. Sofort geht die Mailbox dran. Dann das zweite Samsung Smartphone eines Kollegen. Er hat auch keine Verbindung im Horber Tal. Rein in die Einstellungen. Bei ihm ist sogar die Kombi "WCDMA, LTE, GSM" aktiviert. Wieder nur "WCDMA" aktiviert. Testanruf. Und schon kommt die Mailbox-Melodie von o2.

Telefonica-Sprecher Jörg Borm: "Unsere Techniker sind mit Hochdruck an der Ursache dran, wir stehen mit den Kollegen in Kontakt. Vielen Dank für die Information – wir haben das an unsere Techniker weitergegeben."

Und auch die Telefonica-Kunden sind enttäuscht, weil gar nichts geht. Melanie Sch. schreibt auf der Facebook-Seite des Schwarzwälder Boten: Wenn ich nach Horb rein fahre, ist meine Karte komplett tot – also nichts mit telefonieren."

Das heißt: Offenbar ist das Problem im o2 und e-Plus-Netz immer noch nicht gelöst. So bleibt für alle, die dringend telefonieren müssen, nur eine Lösung. Sich dort, wo man ins freie W-LAN der Stadt hineinkommt, einloggen und über Internet-Telefonapps wie Whatsapp anrufen. Das geht aber nur, wenn der Gesprächspartner ebenfalls Whatsapp hat.

Weitere Informationen: Das rätselhafte Funkloch bei ePlus und o2. Leiden Sie auch darunter? Dann nehmen Sie an unserer Online-Umfrage teil. Schwabo.de/horbfunkloch.