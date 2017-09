Horb a. N. Probleme der Zukunft: Personalmangel und steigende Patientenzahl

OB Peter Rosenberger überbrachte die Glückwünsche der Gesamtstadt Horb. Die Sozialstation müsste neu erfunden werden, wenn man sie nicht schon hätte. Sie wird in Zukunft noch wichtiger. Den demografischen Wandel im Blick stellte OB Rosenberger fest, dass niemand weiß, wie man damit umgehen soll. "Die Stadtteilkonferenzen haben deutlich gemacht, dass man würdevoll älter werden will, und wenn möglich zu Hause."

Im Rahmen des Festvortrags zum Jubiläum hob Oliver Merkelbach hervor, dass die engagierten Helfer "ein starkes Stück Kirche" seien. Grundlage all ihres Tuns sei die Überzeugung, dass Gott alle Menschen liebt. Egal welche Hautfarbe, welche Religion, welche Lebensform, welches Geschlecht, welche Nationalität, welche sexuelle Orientierung, welche Schwächen oder Behinderungen – Gott liebe alle Menschen.

"Wir antworten auf diese Göttliche Liebe durch unsere Liebe, die wir in unser Tun hineinlegen. Wir dürfen Werkzeug dieser göttlichen Liebe in der Welt sein. Wir dürfen Gott lieben, wir dürfen unsere Nächsten lieben und wir dürfen auch uns selbst lieben. Nur wenn all diese drei Formen der Liebe in Balance und im Einklang miteinander stehen, kann unser Leben auf Dauer gelingen. Ja, wenn eine dieser drei Formen der Liebe zu kurz kommt, dann gerät das Ganze in ein Ungleichgewicht."