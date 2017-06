Horb a. N. Problem-Szene: Pöbler hält sich nicht an Platzverweis

17.27 Uhr. Nächste Station: Er spricht einen Mann an, der auf der Treppe sitzt. Kurze Zeit später ist der "Gewalt-Pöbler" im Bahnhof.

17.43 Uhr. Der "Extremfall" aus der Problem-Szene sitzt im Bahnhof auf der Bank. Eine Flasche Bier in der Hand. Und plaudert gemütlich mit drei, die neben ihm sitzen.

17.53 Uhr. Der Gewalt-Pöbler kommt aus dem Bahnhof, die halb volle Flasche Bier in der Hand.

Er schwankt schon sichtlich. Bleibt vor dem Hähnchenwagen stehen. Zieht sein Portemonnaie aus der Tasche, schaut, ob was drin ist. Geht dann an die Tür und fragt die Hähnchengriller, ob sie ihm was zu essen geben. Offenbar erfolglos.

17.55 Uhr. Der Mann aus der Problem-Szene schwankt neben dem Bus Richtung Aldi. Plötzlich taucht der Streifenwagen auf. Fährt rückwärts. Der Beamte öffnet das Fenster zur Fahrertür. Man hört, wie der Gewalt-Pöbler brüllt: "Will zum Bus." Dann zieht er zur Bushaltestelle Richtung Austraße. Drei Minuten später fährt die Polizei noch mal direkt vor den Bahnhof. Sieht so aus, als ob er wirklich in den Bus gestiegen ist.

Sieht aber auch so aus, als ob der dauerhafte Platzverweis beim "Extremfall" aus der Problem-Szene noch nicht angekommen ist.