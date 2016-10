Horb a. N. Pro Besucher ein Euro Zuschuss von der Stadt

Horb. Fakt ist, so die Drucksache 116/2016 – die vielen Feste kosten richtig Geld. Im Jahr 2015 schaffte es die Mannschaft um Stadtmarketing-Chef Martin Scherer, 355 000 Euro aus der Stadtkasse zu holen. Im Haushalt waren nur 201 000 Euro vorgesehen.

Eigentlich jede Menge Konfliktstoff – das Mehr von 135 000 Euro. Deshalb wurden Arbeitsgruppen gebildet, um jeden Stein im Stadtmarketing sozusagen umzudrehen. Das Ergebnis: Der Etat wurde erhöht und gleichzeitig bereinigt.

Erste Maßnahme: Die Pflege und der Erhalt der Grünflächen wurde vom Stadtmarketing in einen anderen Haushaltsposten umgelegt – nämlich zu den Grünflächen. Hier hat das Stadtmarketing im Jahr 2015 insgesamt 118 000 Euro ausgegeben. In Zukunft bekommt das Stadtmarketing hier nur noch 4000 Euro Etat und ist für Gartenbänke und Spielgeräte zuständig. Für das Gartenschaugelände inklusive Kakteengarten, Altes Freibad und Co. werden der Sparte Grünflächen 92 000 Euro freigegeben. Allerdings soll hierbei gespart werden – beispielsweise an den Palmen. In der Drucksache heißt es: "Die wirken mit sommerlich-mediterranem Flair, benötigen aber hohen Pflegeaufwand."