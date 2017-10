Horb a. N. Praktizierte Landschaftspflege durch Forstschüler

Vor allem ist es ein funktionales Objekt für die Forst-Azubis. Schon im Vorfeld hatten sie sich angeschaut, welche Gehölze es hier in Nordstetten gibt und worauf es bei ihrer Pflege speziell ankommt.

Am Montag machten sich die Forst-Azubis dann bei herrlichem Herbstetter an die Arbeit. "Da war es mittags zum Teil sogar zu warm", meinte Jörg Sackmann. Die jungen Leute, dieses Mal war auch eine Dame dabei, gingen mit Elan an die Aufgabe ran. Der Jüngste, Felix Schätzle aus Oberwolfach, ist 16 Jahre alt. Er ist gern im Wald und in der Natur. Aus der Nähe von Dortmund hat es Jannik Tischer in den Schwarzwald verschlagen. Der 21-jährige Youri Scharping kommt aus Hamburg. Er fand durch sein Bundesfreiwilligenjahr im Forst gefallen an dem Beruf. Anna-Carin Oehl ist quasi familiär vorbelastet. Ihr Bruder und ihr Schwager sind Forstwirte und ihr Freund Förster.

Der stellvertretende Ortsvorsteher Bruno Springmann dankte Jörg Sackmann und seinen Azubis im Namen von Ortsvorsteherin Edith Barth. Es sei toll, wenn sich junge Leute für die Natur einsetzen. Natürlich hatte er auch ein Vesper und etwas zu trinken mitgebracht.