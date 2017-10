Horb a. N. Potpourri bunter Melodien für die Besucher

Der Männergesangverein Betra unter der Leitung von Valerij Deobald meinte dann "Wir feiern gern Feste". Doch verstehen sie es nicht nur gesanglich zu feiern, sondern auch etwas vom Essen und Trinken, was sie in den Liedern "Speisekarte" und "Freunde lasst uns Trinken" zum Ausdruck brachten. Mit dem Lied "Die Rose" zeigte der Chor auch, dass er gefühlvolle Lieder vortragen kann.

Der Liederkranz Dettensee unter der Leitung von Anatoliy Aniskewitz gab in seinem ersten Block drei Lieder von Lorenz Maierhofer zu Gehör: "Wo man singt, da lass dich nieder", "Frag nicht woher ich komme" und "Daheim ist, wo unsere Wege". Mit "What a Wondereful World" beschlossen die Sängerinnen und Sänger aus Dettensee den ersten Teil des Abends.

Mit "Die Männer vom G’sangverein" zeigten die Nordstetter, wie das Leben im Gesangverein so vor sich geht. Das die Männer wissen, was sie an ihren Frauen haben, brachten sie mit dem Lied von Friedrich Silcher "Auf das Wohl der Frauen" zum Ausdruck. Ein besonderer musikalischer Leckerbissen war das Lied von Franz Schubert über die launige Forelle in verschiedenen Variationen, wie original, oder nach Mozarts Kleiner Nachtmusik, gefolgt von Forelle auf Wiener Art. Dann folgte das Spiel zwischen Fisch und Fischer auf italienische Art.

Zum Abschluss ihres zweiten Blocks erzählten die Nordstetter die Geschichte vom "liaderlichen Lump", den die Solisten Rainer Hierath und Hanns Knipping gekonnt vortrugen. Bei den Liedern des MGV Betra, besonders bei denen von und dem Deutschmeister Regimentsmarch kam Stimmung auf und das Publikum klatschte kräftig mit.

Den Sängerinnen und Sänger aus Dettensee gelang es ebenfalls in ihrem zweiten Block mit Wiener Spezialitäten, eine Folge beliebter Wiener Melodien das Publikum zu begeistern, was fröhlich mitsang und mitklatschte. So ging ein schöner Liederabend zu Ende, nachdem die Chöre noch zusammen das "Bajazzo" Lied vorgetragen hatten.