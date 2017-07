Horb a. N. Polkas, Märsche und Beach-Sound

So luden die Verantwortlichen vom Stadtmarketing am Sonntagnachmittag wieder zum allseits beliebten "Musikcocktail" ein. Als Akteure waren dieses Mal die Musikanten aus dem Horber Ortsteil Bittelbronn zu Gast. Mitgebracht hatten die Instrumentalisten des Musikvereins, der in diesem Jahr sein 85-jähriges Bestehen feiern, einen bunten Strauß bekannter Melodien.

Unter Leitung von Dirigent Andreas Welle marschierten sie musikalisch einmal querbeet durch die Standards der modernen Blasmusikliteratur, vergaßen aber nie die Wurzeln ihres Genres, die Polka und den Marsch.

Obwohl 200 Meter weiter Horbs größter Arbeitgeber, die Firma Bosch-Rexroth, ihr 60-jähriges Bestehen feierte und zudem doch einige Bürger zwecks Oberbürgermeister-Wahl unterwegs waren, fanden viele Liebhaber gediegener Blasmusik den Weg ins Alte Freibad. Das Wetter war auch geradezu ideal. Trocken, nicht zu heiß, ein laues Lüftchen wehte, und der Platz bot sich geradezu für eine längere Zwischenpause auf dem Sonntagausflug an. Das Alte Freibad verströmt das Idyll eines Stadtparks, und mit dem Oregano-Duft aus dem Pizzaofen, den Blumen und der Nähe zum Wasser wirkt es schon beinahe mediterran.