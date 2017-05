Horb a. N. Platzverbot für den Gewalt-Pöbler

Das Aufenthaltsverbot für den "Gewalt-Pöbler". Laut Mast ist die Zahl der Straftaten bis zu dieser Maßnahme am Bahnhofsplatz "in der Tendenz" weiter angestiegen. OB Rosenberger: "Wir werden das jetzt am Bahnhofsplatz genau beobachten, wie sich die Zahl der Straftaten dort in dem Areal entwickelt. Falls diese Maßnahme keinen Erfolg zeigen sollte, kann man sich überlegen, ob man den Ordnungsdienst der Stadt in der Gesamtkonzeption neu aufstellt."

Im Zusammenhang mit dem Autokratzer von Nordstetten, der im vergangenen Jahr die Polizeistatistik allein im Bereich der Sachbeschädigungen um über 150 Fälle nach oben getrieben hatte, hatte Rosenberger angekündigt zu überlegen, ob der Ordnungsdienst dort auch Streife laufen könnte. Ein Vorschlag, den er immer noch im Hinterkopf hat. Rosenberger: "Bisher können wir das mit unserem Personal nicht leisten. Das würde natürlich nur in enger Absprache mit der Polizei geschehen – denn wir wollen unsere Polizei nicht mit eigentlichen Lappalien beschäftigen. Im Moment für das Jahr 2017 sehe ich aber noch keine Notwendigkeit, über die Ausweitung des kommunalen Ordnungsdiensts nachzudenken."

Das jetzige Aufenthaltsverbot will das Stadtoberhaupt als Teil einer Gesamtstrategie verstanden wissen: "Bei dem, der herausragt im negativen Sinne als Extremfall, da reagieren wir konsequent. Bei den anderen agieren wir – in dem wir auf die Streetworker setzen. Das subjektive und objektive Empfinden geht weit auseinander, ob solche Gruppen den öffentlichen Raum stören."

Deshalb präsentiert Horbs Polizei-Revierleiter Mast die Kriminalitätsstatistik von Horb und speziell nach dem Tatortschlüssel 15 (Bahnhof). Im Jahr 2015 gab es hier 164 Straftaten (15 Prozent gesamt), im vergangenen Jahr 187 Straftaten (16 Prozent). Die einzelnen Delikte: Rohheit/persönliche Freiheit – von 15 auf 17 Taten im Vergleichszeitraum gestiegen. Mast erläutert: "Davon sind 2016 15 Körperverletzungsdelikte, ein Raubdelikt und eine Straftat gegen die persönliche Freiheit." Diebstahl (Ladendiebstahl): von 68 auf 94 Delikte. Widerstand: von drei auf 14 Fälle. Rauschgift: Von 30 auf 17 Delikte gesunken. Mast: "Wer bei einem Ladendiebstahl erwischt wurde und beim zweiten Mal auffällt, der begeht Hausfriedensbruch. Dazu kommen oft noch Beleidigungen."

Wie erklären sich die Zahlen beim Thema Rauschgift? Mast: "Wir haben im Jahr 2015 eine Ermittlungsgruppe gegründet und intensiv die Kleindealer verfolgt. Das erklärt den Anstieg der Fälle vor zwei Jahren und den Rückgang im letzten Jahr."

Doch wie wird die Situation am Bahnhof insgesamt bewertet? Rosenberger: "Anders als in Nordstetten, wo es durch den Autokratzer einen deutlichen Ausschlag in der Kriminalitätsstatistik gegeben hat, gibt es diese Ausschläge am Bahnhofsvorplatz nicht." Mast: "Der Bahnhofsvorplatz ist kein herausragender Schwerpunkt der Kriminalität."