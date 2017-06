Horb a. N. Platz zum Essen, Schlafen und Spielen

Im neuen Kindergartenjahr stehen nun einige Umstrukturierungen an. Es wird eine neue Kleingruppe mit zwölf Plätzen für Kinder ab drei Jahren eröffnet. Die Öffnungszeiten werden verlängert. Die Kinder werden ab Oktober von 7 Uhr bis 17 Uhr betreut, auch freitags. Das alles ist nur durch den Anbau umsetzbar. 240 000 Euro wird der 90 Quadratmeter große Anbau kosten. Durch die neuen Räumlichkeiten bekommt der Kindergarten einen Speiseraum, einen Schlafraum, einen Multifunktionsraum und einen neuen Gruppenraum. Außerdem wird der Altbau renoviert.

Spätestens im Oktober soll die neue Gruppe in Betrieb genommen werden. Durch die neuen Rahmenbedingungen, wird es auch Veränderungen in der Konzeption geben. Mit diesem Thema wird sich das Kindergartenteam in den kommenden Monaten befassen. Des Weiteren wird man sich Gedanken über einen neuen Namen für den Kindergarten machen. Aufgrund der vielen Neuerungen soll, so Alena Mann, das Einweihungs- und Jubiläumsfest erst im Frühjahr 2018 gefeiert werden.

Fröhlich eröffneten die Kinder die kleine Feier zum Spatenstich mit dem Lied von den fleißigen Handwerkern. Anwesend waren unter anderem Robert Hermann, Fachbereichsleiter Bürgerdienste und Nicole Schäfer, zuständig für Kindergartenangelegenheiten der Stadt, Architektin Barbara Kück und Ortsvorsteherin Edith Barth. Nordstetten, mit seinen beiden Kindergärten, sei für Horb eine Schwerpunktortschaft für die Kinderbetreuung, sagte Oberbürgermeister Peter Rosenberger. Bei den Kosten wird die Stadt mit etwa der Hälfte vom Land unterstützt. Für ihn sei das auf jeden Fall gut investiertes Geld, bekräftigte Rosenberger. "Das Thema Kinderbetreuung wird uns auch in Zukunft beschäftigen", stellte er fest. Man dürfe darüber allerdings nicht vergessen, wie wichtig die Erziehung im Elternhaus ist. Für die Kinder hatte der Oberbürgermeister jede Menge Kreisel mitgebracht, die die Kinder gleich mit Freuden ausprobierten. Dann hieß es für Kinder und Erwachsene: "Ran an die Spaten!" Die Kinder waren mit solchen Eifer beim Spatenstich dabei, dass die Erde tüchtig durch die Gegend spritzte. Anschließend waren alle Gäste noch zu einem kleinen Umtrunk eingeladen.