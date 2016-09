Horb a. N. Pfälzer Weine verkostet

Bei bester Laune und strahlendem Sonnenschein ging die Fahrt über Karlsruhe und Landau ins Weinstädtchen Maikammer in der Pfalz. In einem bekannten Weingut wurde die erste Rast mit einer Weinprobe eingelegt. Die Verkostung der Pfälzer Weine mit einem kleinen Imbiss belebte sofort die Stimmung der Gruppe. Auch die Nicht-Weintrinker konnten den Saft der Rebe genießen. Weiter ging es nach Großfischlingen ins Gasthaus Nudelholz mit all seinen leckeren Nudelgerichten.

Dort werden auch die bekannten Pfalznudeln hergestellt. Die Pfalznudel wurde zum wiederholten Mal als Weltmarktführer ausgezeichnet.

Nach dem Essen wurde eine Führung in der Nudelfabrik unternommen. Alle waren von der Herstellung der 150 verschiedenen Nudelsorten in allen Variationen und Motiven begeistert. Es gibt sie sogar in farbenfrohem Design für Firmenwerbung und private Anlässe.