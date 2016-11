Horb a. N. Petzer sind Polizei kein Dorn im Auge

Im Horber Rathaus gibt es den gleichen Tenor zu hören. Auch die Stadtverwaltung führt regelmäßig Radarkontrollen durch. "An Gefahrenstellen, Unfallschwerpunkten sowie in Tempo-30-Zonen durch", sagt Rathaus-Sprecher Christian Volk und unterstreicht: "Der Stadtverwaltung geht es hierbei darum, Unfälle zu vermeiden und nicht mit Geschwindigkeitskontrollen Geld zu verdienen. Daher sind der Stadtverwaltung solche Blitzer-Meldungen auch kein Dorn im Auge, wenn andere Verkehrsteilnehmer hierdurch auf Gefahrenstellen aufmerksam gemacht werden und die Geschwindigkeit reduzieren. Dies gilt selbstverständlich auch für Herrn Stadtrat Klomfass."

Eben jener Uwe Klomfass fiel in den vergangenen Tagen durch seine Aktivitäten in der Horber Blizer-Facebook-Gruppe auf: Zwei der jüngsten Einträge gingen auf das Konto des Mühringer Paketzustellers, der seit Juni für die SPD im Horber Gemeinderat sitzt – und kraft Amtes ja eigentlich ein Interesse daran haben müsste, dass das Landratsamt und vor allem die Stadt Horb ­möglichst viel Geld durch Bußgelder einnimmt. Auf Nachfrage unserer Zeitung schmunzelt er: "Das ist ein schwieriges Thema, weil ich bin ja nicht nur Stadtrat, sondern auch Paketzusteller und damit immer unter Zeitdruck." Immerhin: Die Blitzer, die Klomfass in der Facebook-Gruppe gepetzt hat, befanden sich nicht in Horb, sondern jeweils in ­Empfingen, wohin ihn seine Touren oft führen. Dort habe der Sozialdemokrat schon häufiger Bekanntschaft mit dem roten Licht eines Radarmessgerätes gemacht: "Ich habe so das Gefühl, dass ich jedes Mal geblitzt werde, wenn in Empfingen geblitzt wird", lacht der Neuling aus dem Horber Gemeinderat.

Würde Klomfass denn auch Blitzer petzen, die in Horb stehen? Darüber habe sich der Mühringer noch keine Gedanken gemacht. "Ich habe mich auch bei den Blitzern in Empfingen gefragt: Darf ich das jetzt eigentlich? Ich muss mich erst daran gewöhnen, dass ich als Stadtrat nun etwas mehr in der Öffentlichkeit stehe", gesteht Klomfass, unterstreicht aber auch: "Ich kann sehr gut verstehen, wenn Blitzer zum Beispiel vor Schulen stehen. Die würde ich nicht in der Facebook-Gruppe melden."

So oder so: Beim Landratsamt ist man sich ohnehin sicher, schneller als Facebook zu sein. Pressesprecherin Eisele verdeutlicht: "Wir verfügen über Messanlagen, die sehr schnell auf- und abgebaut werden können. Die Mitarbeiter des Geschwindigkeitsmessdienstes sind daher relativ flexibel und können sehr schnell den Standort ändern. Oft sind wir dann schneller als so manche Facebook-Gruppe."