Horb a. N. Pendler ärgern sich über fehlende Infos zu Zugausfällen

Eine Pendlerin aus Ergenzingen, die sich bei unserer Zeitung beschwerte, erklärt: "Bisher gab es für die Reisenden auf der Strecke noch keine Info von der Bahn. Es gibt weder Aushänge an den Banhöfen noch in den Zügen." Besonders ärgerlich findet die Bahnkundin, dass über den geänderten Zustieg in Ergenzingen nur durch einen kleinen Hinweis im elektronischen Fahrplan hingewiesen wird. "In der Zeit der Sperrung muss man an der Haltestelle ›Schlachthäusle‹ zusteigen. Das ist nicht weit vom Bahnhof, aber wenn die Pendler nicht darüber informiert werden, dann verpassen sie natürlich den Ersatzbus, und der kommt schließlich nur einmal in der Stunde."

Auf Nachfrage bei der Deutschen Bahn gibt diese bekannt, dass die Info-Broschüre über die Baustelle und den Schienenersatzverkehr ab heute verteilt werden soll, zudem werde dann auch über Aushänge informiert. Weiter teilt ein Sprecher der Bahn mit: "Nach Redaktionsschluss und Druck der Broschüre erhielten wir die Mitteilung, das unsere Doppelgelenkbusse wegen einer Straßenbaustelle nicht direkt am Bahnhof halten können. Fahrgäste in Ergenzingen müssen leider an der Haltestelle ›Schlachthäusle‹ in die Bussen einsteigen. In der Online-Version wird die morgen (am Dienstag) noch berichtigt."

Weitere Informationen: bauinfos.deutschebahn.com