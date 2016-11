Horb a. N. Peinlicher Streit um ein Stück Gehweg

In Bildechingen wird gar nicht auf ein Kunstwerk verwiesen. Hier steht klipp und klar: "Privatgrundstück – Betreten verboten". Mit einer weiß-roten Kunststoffkette wird der Gehweg abgesperrt. Weiter hinten sind auch noch die gelben Säcke und ein Haufen Dachziegel gelagert.

Bei Mayk Herzog ließ die Stadt den Baumüll einfach räumen – Gefahr im Verzug auf öffentlicher Fläche. Hier in Bildechingen hat das Rathaus keine Chance. Und das, obwohl die schicke neue Straße mit dem schicken Gehweg knapp 1,1 Millionen Euro gekostet haben!

Was bewegt den Besitzer dieses Hauses? Fakt ist: Ein Teil der Eigentümer der Lindenbrunnenstraße musste einen Erschließungsbeitrag zahlen – wenn ihr Haus nicht im historischen Teil der Straße steht. Darüber hatte es im März noch heftige Aufregung in der Ortschaftsratssitzung gegeben. Damals wurde von Summen in Höhe von bis zu 50 000 Euro gesprochen.

Der Hausbesitzer von Lindenbrunnenstraße 27 wurde allerdings dem Vernehmen nach nicht zur Kasse gebeten. Ärger über die hohen Erschließungsbeiträge kann es also nicht sein.

Darf der Hausbesitzer einfach den Gehweg sperren? Rathaussprecher Christian Volk: "Bei der abgesperrten Fläche handelt es sich um eine private Fläche, die nicht zur öffentlichen Verkehrsfläche gehört."

Warum hat die Stadt viel Geld aus der Steuerkasse und von den Anwohnern genommen, um den privaten Fußweg des Hausbesitzers zu richten?

Man hat sich offenbar dafür entschieden, die Sanierungsmaßnahme komplett durchzuziehen und nicht vor und hinter dem Haus Nummer 27 aufzuhören. Hätte ja auch komisch ausgesehen. Parallel soll versucht worden sein, den Hauseigentümer zu bewegen, den Gehweg sozusagen freizugeben.

Und jetzt weiter? Stadtsprecher Volk: "Der Stadtverwaltung ist die Situation vor Ort bekannt. Die Ortschaft und der Ortsvorsteher haben bereits mehrfach versucht, hier eine vernünftige Lösung herbeizuführen, was bislang leider nicht gelungen ist. Die Stadtverwaltung Horb wird hier nochmals das Gespräch mit dem Grundstückseigentümer suchen, um eine möglichst optimale Lösung zu erreichen und den ›Makel‹ in der frisch ausgebauten Lindenbrunnenstraße auszuräumen."